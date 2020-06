Les joueurs ne veulent pas faire davantage de concessions

Une journée après avoir vu sa dernière offre être rejetée par le baseball majeur, l’Association des joueurs (MLBPA) a réaffirmé que ses membres n’accepteraient pas les demandes du circuit Manfred concernant des réductions salariales.

Jeudi, une centaine d’athlètes ont assisté à une téléconférence organisée par leur syndicat. Celui-ci a publié un communiqué après le rassemblement.

«Plus tôt cette semaine, le baseball majeur a annoncé son intention de planifier une campagne 2020 considérablement raccourcie à moins que les joueurs ne négocient des concessions salariales, a dit le chef syndical de la MLBPA, Tony Clark, dans la missive. Les concessions désirées s’ajoutent aux milliards de réductions salariales qui ont déjà été convenues. Cette menace est venue en réponse à une proposition d’association visant à tracer la voie à suivre.»

«Plutôt que de s’engager, la ligue a répondu qu’elle raccourcirait la saison à moins que les joueurs n’acceptent de nouvelles réductions», a répété Clark.

Dimanche dernier, l’Association des joueurs avait déposé une offre qui impliquait une saison de 114 parties qui aurait pu commencer le 30 juin et se terminer le 31 octobre. Cela aurait permis aux athlètes 20 % de plus au niveau salarial.

Après avoir rejeté cette proposition, les ligues majeures ont décidé de ne pas soumettre de contre-offre et d’entamer des discussions entre propriétaires concernant la présentation d’une saison écourtée sans partisans dans les gradins. Selon le réseau ESPN, il s’agirait d’une campagne de 50 matchs.

«Le consensus écrasant chez nos représentants des joueurs est que ceux-ci sont prêts à revenir et ils sont prêts à le faire dans des conditions sans précédent qui pourraient affecter la santé et la sécurité non seulement d’eux-mêmes, mais aussi de leurs familles, a affirmé Clark. La demande de concessions supplémentaires de la ligue a été catégoriquement rejetée.»