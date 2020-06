L’approche différente (et payante) des Sea Dogs

Publié aujourd'hui à 18h59

Mis à jouraujourd'hui à 18h59

Les Sea Dogs ont encore pigé dans la cour de Boston College. Après Peter Reynolds, l’équipe de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, est allée chercher Cameron MacDonald cette semaine.

Comment les Sea Dogs ont-ils convaincu ce très prometteur attaquant de puissance de se joindre à la LHJMQ plutôt que de faire ses débuts comme prévu dans la NCAA à Boston College?

L’approche différente préconisée par les Sea Dogs pourrait bien être la réponse, selon le directeur général Trevor Georgie. Voyez ses explications dans la vidéo ci-dessus.

Georgie ne tarit pas d’éloges envers MacDonald.

Selon lui, «il n’y a pas beaucoup de joueurs dans la LHJMQ avec autant d’outils et qui jouent ce style-là». Il le décrit comme «un "power forward" qui a un bon tir, un bon coup de patin et qui aime frapper et jouer physique».

«Cam sera un excellent complément à notre groupe. Il sera un joueur dangereux pour plusieurs années.»