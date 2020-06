Feu vert pour les sports collectifs extérieurs

Les sports collectifs extérieurs reprendront graduellement à compter du 8 juin, a annoncé jeudi la ministre déléguée à l’Éducation, sports et loisirs, dans un point de presse en compagnie du premier ministre du Québec François Legault, qui semblait optimiste quant aux progrès possibles.

«On pense même que d'ici la fin du mois, il pourrait y avoir des matchs!», a-t-il laissé entendre.

Les sports comme le soccer et le baseball, voire le hockey-balle extérieur seront donc autorisés. Pour le moment, seuls les entraînements supervisés seront autorisés et la distanciation physique de deux mètres devra être respectée dans toutes les activités.

«Le sport tel qu'on le connaissait devra être adapté, a expliqué Mme Charest. Il faut se rappeler que nous sommes dans un contexte de pandémie.»

Les différentes fédérations sportives sont constamment en discussion avec la direction de la santé publique, a informé la ministre.

Le premier ministre a précisé que les règles de sports comme le baseball devront adapter leurs règles pour que la distanciation soit respectée.

Réaction favorable

Le monde du sport québécois n’a pas tardé à réagir avec satisfaction à l’annonce du jour. Aussitôt celle-ci confirmée, SPORTSQUÉBEC a diffusé un communiqué dans lequel il rappelle que «les prochaines étapes de déconfinement sportif devraient se succéder plus rapidement que les deux premières. Ainsi, on peut s’attendre à ce que les sports d’intérieur et l’accès aux plateaux sportifs tels les gymnases, les centres d’entraînement et centres d’excellences rouvriront leurs portes prochainement».

Après le déconfinement de sports individuels du 13 mai et celui des disciplines d’équipe ce jeudi, SPORTSQUÉBEC dit vouloir poursuivre la collaboration amorcée depuis avril avec la ministre Charest quant aux prochaines étapes. «Les fédérations sportives et les organismes en sport du Québec concernés poursuivront l’élaboration des règles spécifiques à leur sport en matière de distanciation sociale et d’hygiène», a-t-on tenu à rappeler.

Autres annonces

Par ailleurs, le gouvernement a également précisé que les activités supervisées et guidées seront permises à nouveau : par exemple, les entrainements supervisés pour les sports individuels et les sorties en plein air guidées.

Cette phase de réouverture permet également la tenue de compétitions locales qui se tiennent à l'extérieur pour les sports individuels à condition qu'elles permettent le respect d'une distanciation physique de deux mètres entre les personnes.