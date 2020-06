Une annonce imminente en MLS?

Depuis deux jours, une menace de lock-out plane au-dessus de la Major League Soccer (MLS), qui célèbre cette année ses 25 ans de service.

Selon plusieurs sources, les joueurs et les propriétaires ne parviennent pas à s’entendre sur quelques points précis, dont le salaire qui sera versé aux athlètes. Évidemment, l’actuelle pandémie oblige les différents circuits sportifs à revoir leurs plans concernant l’aspect financier.

Les joueurs auraient proposé des compressions salariales de l’ordre de 7,5 %, alors que la dernière offre de la MLS, elle, comportait des coupes de 8,5 %.

Une clause de «force majeure», permettant de sortir d’une potentielle convention collective en cas, par exemple, de pandémie, ne ferait pas non plus l’unanimité.

Puis, le prolongement de ladite entente ne serait pas non plus un sujet sur lequel tous sont d’accord. Les joueurs veulent s’assurer de pouvoir faire un peu d’argent à la fin de celle-ci, lorsque les choses seront revenues à la normale. Toutefois, les propriétaires, eux, martèlent que le retour en grande pompe des spectateurs dans les stades est plus qu’incertain. Et la MLS engrange la plupart de ses revenus grâce à l’achat des billets...

En entrevue à l’émission «Salut, Bonjour!», mercredi, l’expert-soccer Frédéric Lord a toutefois démontré de l’optimisme vis-à-vis la situation. Selon lui, plusieurs indices laissent croire qu’un arrêt de travail dans le circuit Garber est de moins en moins envisagé.

«Ce qui filtre en ce moment, c’est de l’optimisme. Cela fait contraste avec ce que l’on entendait en début de semaine, alors que la menace d’une impasse semblait très plausible. Ce qu’il faut dire aux gens, c’est qu’il y a présentement une nouvelle convention collective en MLS. Elle a été négociée en février.

«Tout le monde s’était entendu sur cette entente. On était prêts à aller de l’avant pour cinq ans avec cette nouvelle convention. Mais on ne l’a pas signée. Et à cause de la pandémie, les propriétaires ont choisi de changer certaines clauses de l’entente préalablement établie. Je crois cependant qu’on peut s’attendre à une annonce d’ici midi.»

Un retour de la MLS dans ses propres marchés?

Alors que plusieurs informations laissent croire, depuis quelques semaines, qu’un retour au jeu dans la MLS passe par un tournoi disputé à Orlando, Frédéric Lord, lui, allègue que cette option n’est plus la seule sur la table.

«De plus en plus, la MLS regarde pour un retour au jeu dans ses propres marchés, et non à un seul endroit. Oui, la MLS regarde beaucoup ce qu’il se passe en Angleterre, en Espagne et en Allemagne. Bien sûr, c’est beaucoup moins ardu d’imiter ces circuits que d’envoyer toutes les formations à un seul et même endroit. Ça demande beaucoup de logistique.»

Voyez l'intervention complète de Frédéric Lord dans la vidéo ci-dessus.