Racisme: Patrice Bergeron passe de la parole aux actes

Livrant un touchant témoignage mercredi, le hockeyeur québécois Patrice Bergeron s’est joint au mouvement des athlètes dénonçant le racisme, appuyant ses propos par un don de 50 000 $, dont la moitié ira au Centre multiethnique de Québec.

L’attaquant des Bruins de Boston, qui offre aussi 25 000 $ à l’Association nationale pour la promotion des gens de couleur (NAACP) aux États-Unis, a fait son mea culpa par le biais du compte Twitter de son club.

«En tant que joueurs de hockey, nous avons tendance à s’occuper de nos affaires et à demeurer tranquilles, sans vouloir faire trop de bruit, a-t-il écrit. C’est dans notre culture. À la suite du meurtre de George Floyd et des protestations qui ont suivi, ça m’a fait réaliser qu’en ne parlant pas et qu’en n’utilisant pas ma voix à titre d’athlète professionnel, ça permet, en fait, au racisme de s’envenimer et de continuer.»

«Le silence n’est plus une option pour moi», a-t-il insisté.

Chercher des réponses

Bergeron affirme qu’il ne pourra sans doute jamais comprendre parfaitement la réalité des gens de la communauté noire, mais qu’il doit absolument tenter de faire sa part.

«Je suis déçu de moi-même et que cela ait pris autant de temps pour que je m’ouvre les yeux, a-t-il ajouté. De voir toute cette douleur me brise vraiment le coeur et me force à chercher des réponses.»

Le hockeyeur québécois a indiqué vouloir écouter, s’éduquer et se tenir debout pour la communauté noire. Son don de 50 000 $ est assurément un pas dans cette voie.