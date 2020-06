MLB: du sable dans l'engrenage

Le baseball majeur a rejeté mercredi une proposition du syndicat des joueurs qui souhaitait un calendrier régulier de 114 matchs.

C’est ce qu’a indiqué en après-midi le site The Athletic. Ainsi, le circuit semble s’éloigner de son objectif, soit celui d’amorcer la campagne autour du 4 juillet.

L’Association des joueurs avait déposé une offre dimanche selon laquelle la saison aurait pu commencer le 30 juin et se terminer le 31 octobre. Elle prévoyait donc 32 rencontres de plus que la proposition précédente des propriétaires. Une bonification du total de parties aurait permis aux athlètes d’obtenir 20 % de plus en salaire.

Pour le moment, les ligues majeures n’ont pas l’intention de répliquer avec une contre-offre. Elles entameraient plutôt des discussions entre propriétaires concernant la présentation d’une saison écourtée sans partisans dans les gradins. Néanmoins, le canal de communication avec l’Association demeurerait ouvert pour tout échange d’idées relatif à cette possibilité.

Lundi, le réseau ESPN avançait que la partie patronale songeait à un calendrier de 50 matchs.