Les Rangers dans une drôle de position

Les Rangers sont placés devant une situation pour le moins particulière...

L’équipe sera désavantagée en séries éliminatoires pour une histoire d’argent. «Quand j’ai vu ça aujourd’hui, je suis tombé à la renverse! C’est incroyable!», a lancé le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie dans sa chronique quotidienne à l’émission JiC, mercredi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Depuis 1982, les Rangers ont une entente avec la Ville de New York qui stipule que leur congé de taxes municipales pour le Madison Square Garden s’applique seulement s’ils y jouent tous leurs matchs à domicile sans exception. Or, comme le MSG n’accueillera plus les Blueshirts lorsque les activités de la LNH reprendront, l’équipe ne pourra pas respecter son contrat avec les autorités municipales.

Par conséquent, les Rangers seront obligés d’être l’équipe visiteuse pour toute la durée des séries éliminatoires, ce qui pourrait grandement leur nuire.

«Le problème, c’est qu’ils n’auront jamais le dernier changement. C’est important, a souligné notre informateur hockey. Les équipes locales aiment avoir le dernier changement pour mettre les bons joueurs sur la glace lorsque le meilleur trio adverse est sur la patinoire. C’est une question de stratégie.»

Pas une priorité

Les deux parties trouveront-elles un compromis d’ici la relance de la LNH?

Cependant, avec la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement, ce dossier n’est sans doute pas prioritaire aux yeux du maire Bill de Blasio, qui «a d’autres chats à fouetter présentement», a affirmé Renaud Lavoie.

«Les Rangers vont peut-être en arriver à une entente avec la Ville. On verra l’évolution de ce dossier au cours des prochaines semaines.»

Dans les dernières années, les Rangers ont disputé deux matchs au Yankee Stadium, mais ils étaient alors considérés comme l’équipe visiteuse.