Comme les Canadiens, les Blackhawks ont accédé aux séries par la porte d’en arrière. Classés 12es dans leur association respective, ils ont obtenu les derniers laissez-passer disponibles.

Malgré tout, la confiance règne à Chicago, si on se fie aux propos tenus par l’entraîneur des gardiens des Hawks, Jimmy Waite, à l’émission Dave Morissette en direct, mercredi soir, sur les ondes de TVA Sports. Voyez cette entrevue dans la vidéo ci-dessus.

Waite croit que l’expérience pourrait faire la différence en faveur de son équipe.

«Nous avons de bons leaders. Nous avons plusieurs joueurs qui ont gagné trois fois la coupe Stanley avec nous, comme Patrick Kane, Duncan Keith, Jonathan Toews et Corey Crawford. C’est cliché, mais tout peut arriver en séries, a-t-il affirmé.

«Nous avons bien joué dans les 15-20 derniers matchs, alors c’est de bon augure. J’ai parlé à Corey récemment et lui aussi pense qu’on peut créer des surprises.»

Même combat que son frère

Waite admet cependant que les Hawks ont été bénis des dieux. Comme son frère Stéphane, qui occupe le même poste avec le CH.

«Nous sommes chanceux. Nous nous sommes qualifiés de peine et de misère mon frère et moi. On est très content de ça!»

En vertu de leur 12e place, les Blackhawks affronteront les Oilers au tour qualificatif. Un défi qui n’effraie pas Waite.

«On a eu de bons matchs contre eux cette saison. C’est un bon matchup. On est confiant. Corey adore jouer contre eux. Ça devrait être intéressant.»

À la question «Qu’est-ce qui fera la différence dans cette série», Waite a bien fait rire avec sa réponse : «l’entraîneur des gardiens!».