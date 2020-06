Une carte cachée pour les Maple Leafs?

Le retour à l’action éventuel des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) pourrait permettre aux partisans des Maple Leafs de Toronto d’apprécier le talent d’un des jeunes prometteurs de l’organisation plus tôt que prévu.

L’ailier gauche de 18 ans Nick Robertson n’a aucun match d’expérience dans la LNH à ce jour, mais il a d’excellentes chances de porter l’uniforme bleu et blanc à la reprise des activités.

Choix de deuxième tour – le 53e au total – des Leafs en 2019, il a excellé avec les Petes de Peterborough, dans la Ligue junior de l’Ontario (OHL), cette saison.

Ses 55 buts et 31 mentions d’aide pour 86 points en 46 parties ont convaincu le directeur général du club de la Ville Reine, Kyle Dubas, de l’ajouter au sein de la formation régulière.

Si Robertson poursuit sur la même voie, les Blue Jackets de Columbus n’ont qu’à bien se tenir, eux qui affronteront les Leafs en ronde de qualification si le plan de reprise de la LNH se concrétise.

«Le point principal à son sujet, c’est qu’il a connu une très bonne campagne à Peterborough et a continué de s’améliorer par rapport à ce qu’il peut offrir, avait mentionné Dubas la semaine dernière, par le biais de propos diffusés sur le site du quotidien "Toronto Star". Certes, il peut marquer à un rythme impressionnant. Il a livré l’une des meilleures récoltes de l’histoire de l’OHL.»

«Cependant, sa manière de compter des buts était davantage importante à nos yeux, je pense. Il applique de la pression sur la défensive adverse et vole la rondelle à l’autre équipe. (...) Il a d’ailleurs marqué son 50e en infériorité numérique», avait rappelé le DG.

Des vétérans en position précaire

L’Américain ayant également représenté son pays aux derniers Championnats du monde de hockey junior risque ainsi de faire grincer les dents de quelques vétérans des Leafs susceptibles d’être rétrogradés dans la formation ou retranchés du groupe des 12 attaquants réguliers.

D’ailleurs, le réseau Sportsnet avançait récemment que Robertson aurait des chances logiques d’évoluer au sein de la troisième ligne d’attaque.

Les Leafs souhaiteraient en fait donner un peu plus de punch offensif à ce trio. Aussi, les Jason Spezza, Pierre Engvall, Denis Malgin et Frédérik Gauthier pourraient devoir en faire plus pour inciter l’entraîneur-chef Sheldon Keefe à les utiliser plus régulièrement.

De plus, Toronto devrait miser sur un groupe de substituts (les «Black Ace») - comprenant Adam Brooks, Kenny Agostino, Nic Petan et Egor Korshkov – capable de pousser dans le dos des joueurs réguliers.