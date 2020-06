Les Wildcats épongent leurs dettes

Même si la pandémie de la COVID-19 a brisé leurs espoirs de ravir les grands honneurs, les Wildcats de Moncton doivent payer leurs dettes sur le marché des transactions qui s’ouvrira mercredi matin.

Selon les informations qui circulaient, mardi, la formation du Nouveau-Brunswick cédera aux Mooseheads de Halifax les attaquants Zachary L’Heureux et Elliot Desnoyers, respectivement âgés de 17 et 18 ans, pour compléter les transactions de Jared McIsaac et de Benoit-Olivier Groulx remontant à la dernière période des Fêtes.

Or, avec la crise sanitaire qui a secoué toute la planète, les Wildcats n’ont jamais pu obtenir le retour espéré sur leur investissement et se voient aujourd’hui obligés d’honorer l’entente initiale en sacrifiant deux jeunes prometteurs.

L’Heureux a été l’une des meilleures recrues de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) l’an passé, à 16 ans, en inscrivant 20 buts et 53 points en 55 rencontres, un sommet qu’il a partagé avec Isaac Belliveau de l’Océanic, parmi les joueurs de première année.

Il est considéré comme un espoir de premier plan en vue de la séance de sélection de la Ligue nationale de hockey (LNH) de 2021.

À Chicoutimi, les Saguenéens qui, à l’instar des Wildcats, se sont fait couper l’herbe sous le pied par le virus, enverront le vétéran attaquant Justin Ducharme et le défenseur Gabriel Villeneuve aux Foreurs de Val-d’Or.

Il s’agit d’une compensation de l’échange de Karl Boudrias, qui a fini la dernière campagne au Royaume. Les Foreurs devraient être l’une des équipes les plus compétitives de la Conférence de l’Ouest en 2020-2021.

Un gardien à Québec

Chez les Remparts, Patrick Roy fera confiance une fois de plus à un gardien d’expérience pour entamer la prochaine saison puisqu’il fera l’acquisition de Thomas Sigouin, 20 ans, du Phoenix de Sherbrooke.

Sigouin (26 parties jouées et un taux d'efficacité de ,901 l’an passé) succédera à Tristan Côté-Cazenave dans le rôle de titulaire masqué, lui qui a fini son stage junior.

Le commissaire Gilles Courteau a assuré mardi que les transactions comporteront des clauses spéciales pour éviter que les clubs se retrouvent les mains vides, comme cela a été le cas avec l’annulation des séries, au cas où la prochaine saison n’aurait pas lieu.