Mises à pied chez les Canadiens de Montréal

En difficulté depuis le début de la pandémie, le Groupe CH a procédé à une nouvelle réorganisation de l'entreprise, mardi, sans dévoiler le nombre de postes qui ont été touchés.

«Notre structure actuelle ne peut supporter une telle tempête. À cet effet, nous avons aujourd’hui pris des décisions difficiles, dont celle de restructurer l’équipe des communications afin de s’adapter à cette nouvelle réalité», a déclaré le vice-président principal, affaires publiques et communications du Groupe CH, Paul Wilson, par le biais d'un courriel.

Deux membres du département des communications des Canadiens de Montréal ont notamment écopé de cette restructuration, alors que le directeur principal Dominick Saillant a quitté l'organisation. Le chef de secteur des communications François Marchand a eu le même sort.

«Dom et François ont été des employés très appréciés pour l’entreprise. Ils me manqueront beaucoup, tout comme à vous, j’en suis certain. Nous les remercions pour leur soutien continu, leur contribution et leur fidélité.»

Selon le site web officiel de l'équipe, M. Saillant était au service du club depuis 23 ans.

«Dorénavant, nous poursuivrons avec une équipe de communication réduite mais tout aussi motivée. Nous déploierons tous les efforts nécessaires afin de poursuivre notre collaboration.»

En raison de la pandémie, Groupe CH a été forcé de réduire de 60% son nombre d’employés, le 30 mars dernier.

Des prestations d’assurance-emploi pour les employés ainsi qu’un fonds d’aide de 6 millions $ ont été annoncés par la suite.

«Conformément à nos politiques internes, nous n’entendons pas commenter toute autre décision relative à nos ressources humaines», a précisé Wilson.