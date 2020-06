Un nouveau logo pour la LHJMQ

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a dévoilé lundi son nouveau logo et sa nouvelle image de marque en vue du repêchage 2020.

«Le logo n'a pas été retouché dans son ensemble, mais il a plutôt été modernisé en conservant la forme du patin qui est déjà reconnue comme l'une des marques sportives les plus influentes au Canada», peut-on lire dans un communiqué.

«Après le 50e anniversaire, nous avons senti que nous avions besoin de débuter un nouveau chapitre dans l'histoire de notre circuit», a pour sa part mentionné le commissaire Gilles Courteau.

«Travailler sur l’élaboration d'une nouvelle image de marque est toujours excitant, mais nous voulions éviter de redessiner complètement notre logo. C'est pourquoi nous avons décidé de procéder à une modernisation de notre logo en forme de patin, plutôt que de changer complètement l'identité de la marque LHJMQ.»

Le repêchage se déroulera en ligne, les 5 et 6 juin. Les Olympiques de Gatineau détiennent les sélections no 1, 2 et 4.