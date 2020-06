Un mentor de renom pour Antonio Brown

Le controversé Antonio Brown espère toujours effectuer un retour dans la NFL et il peut compter sur un ancien joueur bien connu pour l’aider à atteindre son objectif.

Effectivement, l’ex-receveur de passes des Steelers de Pittsburgh a travaillé avec Deion Sanders, membre du Temple de la renommée du football. Aussi, celui-ci semble entretenir de grands espoirs quant au futur de son protégé.

«Mon fils est débarqué en ville. Je l’aime à mort et je suis déjà impatient à l’idée d’assister à son retour intitulé "A, B and See". Je sais ce que je sais et je vous prie tous de constater ce que je sais qui est vrai à propos d’Antonio Brown», a imagé Sanders sur son compte Instagram, samedi, tout en accompagnant son message d’une photo le montrant aux côtés de l’athlète de 31 ans.

En avril, Brown a pu s’entraîner avec le quart-arrière des Ravens de Baltimore Lamar Jackson, joueur par excellence de la NFL la saison passée. Son dernier match remonte au mois de septembre avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. La NFL enquête sur des allégations de viol et d’agression dont il fait l’objet. Celles-ci avaient d’ailleurs convaincu les «Pats» de le congédier.