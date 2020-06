Rich Peverley est un homme changé

Le 10 mars 2014, Rich Peverley a subi une crise cardiaque lors d’un match de ses Stars de Dallas contre les Blue Jackets de Columbus, et de son propre aveu, ce moment a changé sa vie.

N’ayant jamais pris part à une rencontre de hockey par la suite, Peverley a annoncé sa retraite le 4 septembre 2015 et a accepté un rôle de coordonnateur au développement avec l’équipe texane. Il a également modifié un peu ses habitudes de vie.

«Ça m’a changé, a-t-il avoué en entrevue avec le réseau Sportsnet, lundi. J’ai compris ce que j’aimais vraiment: ma famille et ma passion de jouer au hockey et aussi d’être impliqué dans le sport.»

«Cela m’a aussi fait réfléchir aussi parfois. Ça peut paraître bizarre, mais pour un achat ou les vacances et certaines choses de la vie, qu’est-ce qu’on attend? Et dans tout cela, il y a les questions internes. Il ne faut pas avoir de regret. Vous ne savez jamais quand quelque chose va arriver à quelqu’un. Je suis un exemple. J’essaie de vivre ma vie un peu différemment depuis. On réalise qu’on a juste une vie à vivre.»

Avertissement

Maintenant qu’il ne peut plus jouer lui-même au hockey, Peverley aide les jeunes espoirs des Stars à atteindre leur but. N’ayant jamais été repêché, l’attaquant ontarien a dû disputer 212 matchs dans les circuits mineurs avant d’avoir sa chance dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Il est donc bien placé pour conseiller les jeunes hockeyeurs et s’appuie sur de solides arguments pour les convaincre de s’investir totalement dans leur objectif.

«C’est un processus et ce n’est jamais facile, a-t-il avancé. Quand les joueurs sont repêchés, ils sentent qu’ils ont déjà accompli quelque chose, je crois. Et ce n’est pas le cas. Il s’agit d’une étape. Une étape qu’on devrait féliciter, mais une étape seulement. Il y aura toujours d’autres joueurs derrière eux qui vont les dépasser s’ils ne travaillent pas assez fort.»

«Une chose que j’ai appréciée au cours des dernières semaines, ce sont d’autres personnes qui ont refait les repêchages de la LNH de chaque année. Oui, il y a les joueurs vedettes, mais il y a plein d’autres joueurs repêchés très bas, ou ignorés, qui travaillent très fort et qui sont récompensés. Le repêchage n’est qu’une petite étape. Il faut continuer à s’améliorer constamment et à évoluer.»