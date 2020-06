Racisme : les entraîneurs de la NBA s'unissent pour la cause

L’Association des entraîneurs de la NBA a décidé de mettre sur pied un comité afin de lutter contre le racisme et trouver des solutions dans les villes où il y a des équipes du circuit Silver.

C’est ce qu’a rapporté le réseau ESPN, lundi matin.

Les 30 entraîneurs se sont rencontrés samedi soir pour discuter de la question dans une conférence sur Zoom. Ils ont également décidé de répéter l’expérience mardi afin de décider de certains gestes à poser.

«Les événements des dernières semaines – brutalité policière, profilage racial et militarisation du racisme – sont honteux, inhumains et intolérables», ont écrit les instructeurs dans un communiqué obtenu par le réseau américain.

«En tant que groupe diversifié de dirigeants, nous avons la responsabilité de nous lever et de parler au nom de ceux qui n’ont pas voix et de nous lever et de parler au nom de ceux qui ne pensent pas qu’il est sécuritaire de le faire.»

Sur le comité qui a été établi, on retrouve notamment Gregg Popovich (Spurs de San Antonio), Steve Kerr (Warriors de Golden State) et Lloyd Pierce (Hawks d’Atlanta). Les anciens entraîneurs David Fizdale et Stan Van Gundy en font également partie.

Les 30 entraîneurs des clubs de la NBA, ainsi que trois anciens pilotes ont signé le communiqué de ce nouveau comité.