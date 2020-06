MLB: vers une saison de 50 matchs?

Alors que le baseball majeur tente de trouver un terrain d’entente avec son Association des joueurs pour reprendre ses activités en 2020, le circuit Manfred proposerait une saison écourtée et payerait le plein salaire de ses athlètes pour les matchs qu’ils disputeraient.

C’est ce qu’avançait le réseau ESPN, lundi.

Le baseball viserait une campagne de 50 parties, alors qu’habituellement une saison en compte 162.

Dimanche, l’Association des joueurs a proposé une campagne de 114 rencontres et demandait un pourcentage plus élevé pour les salaires. Précédemment, le baseball majeur avait proposé une saison plus courte et des réductions salariales. Il semble que les dirigeants du circuit soient donc prêts à faire une concession sur l’argent qu’ils verseront à leurs athlètes.

La campagne 2020 du baseball majeur devait initialement s’amorcer lors de la dernière semaine de mars, mais la pandémie de coronavirus a contrecarré ces plans.