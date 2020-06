Les artisans de la MLB complètement déconnectés!

Publié aujourd'hui à 09h53

Mis à jouraujourd'hui à 09h53

L'Association des joueurs de la MLB a fait une contre-offre aux propriétaires, dimanche, et on peut dire qu'on est encore très loin d'une entente.

Alors que les propriétaires voulaient une saison plus courte et des réductions salariales allant jusqu'à 56%, les joueurs veulent plus de matchs et ils insistent pour être payés à leur plein salaire, au prorata.

Peu importe qui a raison et qui a tort, je crois que le baseball majeur est en train de rater une belle chance. La MLB aurait pu être la première des cinq grandes ligues nord-américaines (NFL, NBA, LNH, MLS) à reprendre ses activités et à profiter d'une plus grande couverture médiatique.

Plus on attend et on négocie, les amateurs de sport en général vont réagir en concluant qu’on a encore droit à une bataille entre des milliardaires et des millionnaires. Des gens qui semblent déconnectés de ce qui se passe autour d'eux.

Les relations entre les propriétaires et les joueurs ont toujours été tendues. On se souvient de 1994 alors que la grève des joueurs a éventuellement mené à l'annulation de la Série mondiale par les propriétaires.

Les joueurs ont indiqué hier qu'ils sont prêts à amorcer la saison le 30 juin prochain et à disputer un calendrier de 114 matchs jusqu'à la fin octobre.

L'Association des joueurs accepte également la proposition d'ajouter quatre équipes en séries, donc de passer de 10 à 14 formations. Les séries auraient lieu en novembre et, sachant qu’on jouerait à huis clos, on pourrait sans doute déplacer les séries dans des stades neutres où la météo ne serait pas un enjeu.

Selon moi, la proposition des propriétaires la semaine dernière était ridicule et elle n'avait aucune chance d'être acceptée. On voulait provoquer de la dissension au sein des joueurs entre les plus hauts salariés et les joueurs au salaire minimum. Les joueurs n'ont pas mordu et ils sont revenus avec leur proposition dimanche. La contre-offre des joueurs est intéressante et il y a moyen de négocier si les proprios sont de bonne foi. Les deux parties doivent maintenant faire des concessions et s'entendre d'ici la fin de la semaine afin de sauver la saison 2020.

S'ils ne parviennent pas à s'entendre et que la saison est annulée, il y aura un seul grand perdant : le baseball majeur.