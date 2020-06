La vision de D.J. Smith

L’entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa D.J. Smith misera sur la superstition pour tenter d’aider son équipe dans la loterie en vue du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ayant en sa possession son propre choix de première ronde ainsi que celui des Sharks de San Jose, la formation ontarienne aura 25 % de chance d’obtenir la toute première élection lors du prochain encan.

Or, Smith a déjà été dans une situation semblable. Il était l’assistant de Mike Babcock chez les Maple Leafs de Toronto lorsque ses derniers ont remporté la loterie en 2016 pour repêcher Auston Matthews.

Smith – qui a notamment porté la même chemise lors de toutes les rencontres de la Coupe Memorial qu’il a remportée en 2015 avec les Generals d’Oshawa – a indiqué qu’il allait faire comme en 2016. Il tentera de visualiser les Sénateurs remportant la loterie.

«[Les partisans] utilisent des simulateurs tous les jours et je dis toujours: "je ne sais pas pourquoi vous faites cela. Nous allons avoir le premier choix", a révélé l’instructeur au site The Athletic, lundi. Alors j’ai juste prévu qu’on obtenait [le premier choix] et c’est comme ça.»

Smith est toutefois bien conscient que cette vision ne sera pas suffisante pour l’emporter et qu’il y aura une bonne dose de chance dans l’équation. Mais heureusement pour les Sénateurs, la cuvée 2020 regorge de joueurs talentueux.

«J'espère que ma vision ne me décevra pas. Mais si nous n'obtenons pas la première sélection, n’importe lequel des joueurs dans le top 3 pourrait être numéro 1 dans un autre repêchage. Nous allons donc nous retrouver avec un bon joueur.»

La première phase de la loterie aura lieu le 26 juin.