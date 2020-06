Henrik Lundqvist comprend la situation, mais...

Le gardien des Rangers de New York Henrik Lundqvist n’est pas prêt à accrocher ses jambières.

C’est ce qu’il a dit lors d’un entretien avec le quotidien suédois Göteborgs-Posten, spécifiant qu’il pouvait «encore jouer quelques années».

«C’est clair que je pense à mon amour du hockey et à combien de temps je pense que je peux continuer, ou même si je veux continuer, a exprimé Lundqvist. J’ai également réalisé que je ne pouvais pas me projeter aussi loin. Maintenant, nous sommes prêts à revenir cet été et cette saison. Je sais aussi qu'en novembre et en décembre l’an passé, j’étais à mon meilleur. Je jouais aussi bien que dans les années précédentes. C’était incroyablement amusant. Si je peux trouver une situation où je joue comme ça. Pourquoi ne pas continuer?»

Le Suédois de 38 ans a également dit qu’il voulait reprendre son poste de numéro 1, lui qui l’a perdu au profit du jeune Igor Shesterkin en janvier.

«Quand les choses se sont déroulées comme elles l’ont fait, j’ai été surpris. Mais, en même temps, une partie de moi comprend la situation, a indiqué Lundqvist. Je ne suis pas aveugle. Ils pensent à l’avenir.»

«Je vais devoir me battre pour revenir et avoir ma place devant le filet», a affirmé le vétéran.

Si l’on se fie aux propos du président des Rangers, John Davidson, Lundqvist aura la chance de reprendre son poste, lorsque la Ligue nationale reprendra ses activités.

«Ce sera la décision de l’entraîneur, a-t-il dit lors d’une vidéoconférence tenue la semaine dernière. Cela reviendra au plus méritant. Les entraîneurs prennent des décisions. Je pense qu’ils vont regarder et voir comment se déroule le camp d’entraînement. Ce sera toute une bataille.»