Superbe geste des 49ers pour contrer le racisme

Ayant déjà publiquement appuyé Colin Kaepernick lorsque ce dernier posait son genou au sol durant l’hymne national, le président et chef de la direction des 49ers de San Francisco Jed York n’a pas hésité à donner 1 million $ à des organismes qui luttent contre la discrimination et le racisme.

York en a fait l’annonce dans un communiqué, samedi, cinq jours après le décès de George Floyd à la suite d’une arrestation brutale. Depuis, des milliers de manifestants ont envahi les rues dans plusieurs villes du pays pour réclamer la justice.

«Les gens de notre pays souffrent, a écrit York. Les émotions sont à fleur de peau, et à juste titre. Des actes odieux ont été commis ces dernières semaines. Avant que nous soyons capables de réaliser de vrais changements, nous devons avant tout avoir le courage et la compassion, comme êtres humains, pour nous unir et reconnaître le problème: les hommes, les femmes et les enfants noirs et les autres minorités opprimées continuent d’être systématiquement discriminés.»

Bush s’est d’ailleurs engagé à appuyer la Players Coalition, un organisme créé par deux anciens joueurs de la NFL en 2017 dans le but de faire une différence dans la justice sociale et l’égalité raciale.

«L’organisation des 49ers s’engage à appuyer les priorités de la Players Coalition et à donner 1 million $ à des organisations locales et nationales qui créent des changements», a conclu Bush.