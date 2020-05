«Sans Crosby, il serait numéro un dans l'univers du hockey»

Historiquement, Evgeny Malkin présente des statistiques intéressantes lorsque les Penguins de Pittsburgh sont privés de leur capitaine, Sidney Crosby.

L’automne dernier, le Russe avait compilé, jusque-là, 66 buts et 161 points en 121 rencontres sans son illustre coéquipier.

En novembre, lorsque le no 87 a été opéré aux abdominaux, il a pris les rênes de l’équipe avec brio en offrant aux «Pens» 11 buts et 38 points en 25 matchs.

Et qu’arriverait-il si Malkin se trouvait avec une autre formation, sans son ami Crosby? Son épouse s'est posée la question et elle croit que sa production exploserait.

«Quand "Sid" se blesse, Evgeny devient numéro un, a déclaré Anna Kasterova dans une entrevue avec le site Sport-Express. Me suis-je déjà demandé ce qui arriverait s’il était seul dans l’équipe?

«(Sans Crosby) Il serait probablement numéro un dans tout l’univers du hockey étant donné le talent et l’intelligence dont il se dote.»

L’épouse du numéro 71, auteur de 74 points en 55 matchs avant que la saison ne soit mise en pause, croit aussi qu’il serait capable de prendre de plus grandes responsabilités dans un club où il serait le point focal de l’attaque.

«S’il était le premier centre de l'équipe et qu’il en était le capitaine, il n'aurait pas d'égal, a-t-elle laissé entendre. J'essaie d'être objective.

«Tout le monde joue pour son capitaine, car tout le monde est obligé de le soutenir. Quand "Sid" a été blessé et qu’il a raté plus d'un mois, Evgeny avait le sort du club entre ses mains et c’est comment ses statistiques se sont améliorées.

«Pittsburgh n'a presque jamais perdu à ce moment-là. C'était le hockey de plus haut niveau, ce qui prouve encore une fois qu'il est au sommet.»D’ailleurs, l’épouse du joueur de 33 ans serait ouverte à une nouvelle destination, si jamais l’occasion se présentait.

Cependant, d’après les dires de Madame, cette possibilité ne semble pas dans les plans de l’organisation, ni du principal intéressé.

«S’il me consultait, je voudrais déménager dans l'une des plus belles villes où il pourrait soulever l'équipe. Il dirait probablement non, prévient-elle. S'il remporte une quatrième coupe Stanley, cela se passera à Pittsburgh.

«Il y a une belle ambiance avec la direction, le personnel d’entraîneurs et toute l’équipe, ce qui est très important. Pittsburgh a tout pour plaire. Ils l'aiment là-bas, et lui aussi il s’y plaît.»

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Crosby et Malkin partagent ce qu’ Anna Kasterova décrit comme une «saine compétition» en plus d’être proches à l’extérieur de la patinoire.

«Ils sont de bons amis. Ils se soutiennent sincèrement, explique-t-elle. Chaque année, Sid nous invite chez lui au Super Bowl. Sa conjointe Katie cuisine. Elle est une femme cool et accueillante.

«Tous les joueurs se complètent comme un puzzle. Ils sont tous sympathiques et gentils sans être prétentieux.»

D’ailleurs, on apprend que Crosby a tout ce qu’il lui faut pour s’entraîner à la maison en cette période de relâche forcée.

«Soit dit en passant, il a une aire de hockey à la maison. C'est un vrai travailleur acharné! L'un des rares joueurs de hockey qui s'entraîne sur patins en été. Bien que je ne sois pas tout à fait d'accord avec cette approche...»