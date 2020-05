Quelque 4 millions $ en dépistage de la COVID-19 dans la LNH

Le plan d’organisation des séries de la saison 2019-2020 de la Ligue nationale de hockey (LNH) inclura des tests quotidiens de dépistage de la COVID-19 auprès des joueurs, selon ce qu’aurait indiqué Bill Daly.

L’adjoint du commissaire Gary Bettman a parlé de « contrôles rigoureux » au réseau ESPN pour permettre la tenue de matchs éliminatoires impliquant 24 des 31 équipes de la ligue dans deux villes.

« Nous aurons un protocole rigoureux de tests quotidiens dans le cadre duquel les joueurs seront contrôlés chaque soir et les résultats seront obtenus avant qu’ils ne quittent leur chambre d’hôtel le matin suivant. Donc, nous saurons si nous avons un contrôle positif et si un joueur aura à se placer en quarantaine. Cela coûtera cher, mais nous pensons qu’il s’agit vraiment d’un élément fondamental pour accomplir ce que nous voulons », aurait dit Daly.

Ainsi, le commissaire Bettman aurait besoin de 25 000 à 35 000 tests de dépistage du nouveau coronavirus pendant le tournoi éliminatoire. Selon ses dires, chaque test coûterait 125 $. En faisant le calcul, le coût total avoisinerait les 3,75 millions $.

Les contrôles quotidiens sont-ils une condition sine qua none à la tenue des séries dans la LNH? Dans tous les cas, la propagation de la COVID-19 continue de faire des inquiets à travers le circuit.

« Vous devez avoir des contrôles à un niveau suffisant pour vous permettre d’avoir le dessus sur quoi que ce soit qui pourrait arriver. Si cela doit être quotidien, et que c’est disponible, c’est OK. Ce serait bien. S’il faut qu’on passe à travers avec un peu moins de tests, c’est OK », dit Donald Fehr, président de l’Association des joueurs de la LNH (AJLNH).

« Si un gars est contrôlé positif, je pense qu’il est peu probable que qu’aucun autre gars ne soit contrôlé positif. [...] Qu’arrive-t-il si la moitié d’une équipe, ou encore quatre, cinq, six gars sont contrôlés positifs en même temps? », s’est demandé cette semaine Paul Byron, attaquant des Canadiens de Montréal.

La LNH a présenté un format de retour avec 24 équipes qui s’affronteront en séries éliminatoires. La ligue aurait également indiqué qu’elle n’amorcerait pas les camps d’entraînement avec le 10 juillet.