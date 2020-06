Ce n’est pas un cas isolé, selon Mathieu Joseph

L’ailier de l’organisation du Lightning de Tampa Bay Mathieu Joseph est loin d’être resté insensible après le décès de George Floyd ayant incité des milliers de personnes à manifester contre la discrimination raciale aux États-Unis.

Né d’un père haïtien et d’une mère québécoise, l’athlète de 23 ans espère surtout que la mort de l’homme de 46 ans, lundi à Minneapolis, deviendra le point de départ d’une époque nouvelle marquée par des changements sociaux positifs.

«Regarder les événements à travers l’Amérique est extrêmement triste. J’aurais aimé dire que ce qui est arrivé à George Floyd était un cas isolé, mais je sais que ce ne l’est pas, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Le problème, c’est que tout le monde sait cela depuis longtemps et peu a été fait à cet effet. Et les gens en ont assez.»

«Cela dit, une fois que la poussière aura retombé, quels gestes concrets seront faits? Ce n’est pas suffisant de ne pas être raciste. Les événements récents nous l’ont prouvé. Par contre, les protestations violentes ne sont pas la réponse appropriée, ni une bonne façon d’être anti-raciste, a-t-il enchaîné. On doit se concentrer sur la solution. Il faut modifier la manière d’éduquer les enfants.»

D’autres joueurs de la Ligue nationale de hockey ont dénoncé le racisme systémique dans les derniers jours, dont l’attaquant des Sharks de San Jose Evander Kane.

«Le monde doit être uni, pas divisé» - Auston Matthews

La vedette des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews a ajouté sa voix à celles de plusieurs sportifs et organisations dénonçant avec véhémence le racisme et l’injustice.

«En tant que Latino-Américain, il m’est impossible de comprendre et de saisir complètement ce que les autres doivent subir. Mes pensées et mes prières sont avec tous ceux ayant perdu des êtres chers et éprouvé de la douleur ainsi que des souffrances à cause de la haine, de l’attitude raciste [de certains] et des préjugés», a-t-il rédigé sur son compte Twitter.

«Le monde doit être uni, pas divisé. Nous devons être ensemble pour appuyer la justice, l’amour et la paix pour tous. Il nous faut du changement», a poursuivi le joueur d’avant né d’un père américain et d’une mère mexicaine.

Beaucoup de villes des États-Unis ont été le théâtre de manifestations à la suite du décès de George Floyd survenu lors d’une intervention policière, lundi, à Minneapolis.