Un populaire couple sur le point d'acheter les Mets?

Le couple formé de l’ancien joueur de baseball Alex Rodriguez et de la chanteuse Jennifer Lopez serait de retour dans la course pour acquérir les Mets de New York.

Selon le quotidien «New York Post», les deux vedettes travailleraient sur une nouvelle offre et serait associé à des banquiers de J.P. Morgan Chase. Rodriguez et Lopez mettraient d’ailleurs plusieurs centaines de millions de leur propre argent dans cette offre.

Au début du mois, le journal new-yorkais avait pourtant indiqué qu’A-Rod et JLo n’étaient plus intéressés à acquérir l’équipe du baseball majeur, puisque leur partenariat avec le milliardaire Wayne Rothbaum était tombé à l’eau.

Selon le magazine Forbes, les Mets ont une valeur de 2,4 milliards $, soit la sixième équipe la plus dispendieuse du circuit Manfred. Ensemble, A-Rod et J. Lo ont une fortune qui est estimée à environ 700 millions $.