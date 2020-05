Taylor Hall, le privilégié

L’attaquant des Coyotes Taylor Hall se considère «privilégié» dans le contexte actuel.

Échangé en Arizona par les Devils durant la saison, l’ailier de 28 ans a connaissait déjà une saison rocambolesque avant qu’elle ne soit interrompue par la pandémie de coronavirus.

«Ce fut une année intéressante, trois mois au New Jersey, trois mois en Arizona, et puis la quarantaine», a-t-il admis, samedi, en entrevue à Sportsnet.

Le natif de l’Alberta se plaisait bien dans le désert, où il a amassé 27 points en 35 matchs.

«C'est un endroit intéressant où jouer, a-t-il indiqué. L'aréna est loin un peu, ce serait peut-être le seul inconvénient, mais on est bien traités par l'organisation. Les gars aiment jouer pour le personnel d'entraîneurs et c'est une belle expérience. J’aurais aimé qu'on gagne plus de matchs, mais ça va.»

Il ne peut pas se plaindre, en effet, parce que même si l’équipe n’apparaissait pas en voie de participer aux séries, elle le fera dans le format à 24 équipes proposé par la LNH en cas de reprise, qui aurait lieu en août.

Au premier tour de ces hypothétiques séries, les Coyotes seraient confrontés aux Predators dans un affrontement au meilleur de cinq matchs.

«Je suis sûr que certaines équipes sont déçues du format mais nous, on est l'une des équipes qui en profitent le plus», a observé l’habile ailier.

«Évidemment, Nashville est une bonne équipe, mais il y en a plusieurs et ça va être le "fun", a-t-il ajouté. Un trois de cinq après avoir été en arrêt pendant trois mois, n'importe qui vous dirait qu'il y a beaucoup d'inconnues là-dedans. Mais on est tous emballés de savoir qu'on peut revenir au jeu et dans quel format cela se fera.»

Surtout, Hall a hâte d’en découdre aux côtés de l’ancien de la LHJMQ Conor Garland, qu’il a appris à connaître au cours des derniers mois et avec qui il a eu du succès.

«Je ne savais pas trop comment il était comme joueur et comme gars, a-t-il expliqué. On a commencé à jouer ensemble à mon sixième ou septième match là-bas et j'ai découvert que c'est un bon joueur avec lequel évoluer. Il joue avec coeur, passion, et il est très habile.»

Hall a également indiqué qu’il ne s’inquiétait pas trop de sa situation contractuelle, lui qui devait devenir joueur autonome au terme de la saison 2019-2020. Mesurant bien sa chance d’être tranquillement chez lui alors que d’autres ne l’ont vraiment pas facile durant la pandémie, il se concentre surtout sur sa préparation en vue de la possible reprise des activités en août.