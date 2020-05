«Personne ne croyait que je deviendrais bon»

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay Tom Brady a pris quelques instants pour s’adresser à des jeunes ayant des difficultés d’apprentissage, samedi matin.

Via une vidéoconférence, l’athlète de 42 ans a livré un discours de motivation aux élèves de l’école Forman du Connecticut, une institution privée.

«Votre futur sera ce que vous déciderez d’en faire, a notamment affirmé Brady dans la vidéo de son allocution obtenue par le quotidien «Boston Globe». Vous ne pourrez pas vous fier sur les gens pour faire les choses à votre place. Ce n’est pas de cette façon que ça se passe. Si vous voulez exceller dans quelque chose, vous devrez être dédiés à votre cause, être disciplinés et y mettre tout l’effort possible.»

Brady sait de quoi il parle, lui qui a remporté six fois le Super Bowl après avoir été repêché au 199e échelon de l’encan de la NFL de 2000.

«Quand j’ai été repêché par les Patriots [de la Nouvelle-Angleterre], personne ne croyait vraiment que je pouvais être un joueur de haut niveau dans le football professionnel, mais vous savez quoi? Je croyais que je pouvais», a exprimé Brady.

Il a aussi expliqué aux jeunes qu’il était le septième quart-arrière dans l'organigramme de la formation des Wolverines du Michigan lors de sa première année à l’université. Il leur a dit qu’il avait trouvé ça particulièrement difficile, mais que cette adversité lui avait permis de devenir l’homme qu’il est aujourd’hui.

L’ancien pivot des «Pats» a également profité de sa tribune pour parler des défis que représente la pandémie de coronavirus.

«Nous éprouvons tous certaines difficultés à surmonter des défis et l’adversité. Cette situation n’est pas différente, a-t-il exprimé. Je crois qu’on apprend au travers de cette situation et on tente d’en ressortir meilleur.»