Les Raptors réagissent

Les Raptors de Toronto ont publié un communiqué, samedi soir, concernant la colère grandissante aux États-Unis en lien avec le meurtre de George Floyd.

«En tant qu’organisation et communauté, nous provenons de partout sur la planète. Nous sommes diversifiés, nous parlons différentes langues, mais notre humanité commune nous unit. Lorsque nous voyons du racisme et de la violence commis contre une personne en raison de sa couleur de peau, nous nous sentons scandalisés et nous devons l’être. Nous ne pouvons pas accepter ça», a écrit la formation canadienne.

«Alors que nous pleurons ceux que nous avons perdus, nous savons que le deuil ne suffit pas, a-t-elle poursuivi. Nous devons honorer leur mémoire en reconnaissant que ces maux existent, en les affrontant et en nous unissant pour créer une société meilleure.»

Cette semaine, George Floyd, un Afro-Américain, a été tué par un représentant des forces de l’ordre blanc au Minnesota. Le policier avait maintenu son genou pendant plus de huit minutes sur le cou de l’homme.

Ce geste, qui a été filmé et largement diffusé, a déclenché la colère de plusieurs millions d’Américains qui ont décidé de sortir dans les rues pour manifester contre le racisme aux États-Unis.

Vendredi, le policier a été arrêté vendredi et inculpé pour «homicide involontaire» et «acte cruel et dangereux ayant causé la mort».