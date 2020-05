Les Blue Jackets peuvent-ils surprendre à nouveau?

Les deux villes qui accueilleront les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey ne sont toujours pas déterminées, mais si le choix revenait au défenseur David Savard, Columbus serait sans aucun doute parmi les choix finaux.

En entrevue à l’émission «Salut, Bonjour!» (À voir dans la vidéo ci-dessus), l’arrière des «Jackets» a mentionné qu’il adorerait avoir l’opportunité de disputer les éliminatoires à la maison.

«Si on peut rester à Columbus, cela me permettrait de pouvoir rester avec ma famille et d’avoir mes proches près de moi. C’est sûr que pour moi, c’est une option qui serait très intéressante.

«Cela dit, je sais qu’il y a plusieurs villes qui ont fait du bon travail pour contrôler la pandémie. Reste à attendre pour voir si Columbus sera choisie...»

«Le même genre de série»

Les Blue Jackets avaient surpris le monde du hockey, l’an dernier, en éliminant le Lightning de Tampa Bay en 4 matchs dès la première ronde des séries.

Si le plan de relance présenté par la LNH il y a quelques jours se concrétise, Columbus affronterait cette année les Maple Leafs de Toronto, dans une confrontation où la formation de l’Ohio serait encore une fois la négligée.

«Ce sera le même genre de série. C’est un club extrêmement offensif, donc il faudra jouer de la même façon que nous l’avions fait contre le Lightning. Un jeu défensif de qualité sera très important. Ça risque d’être très plaisant!»

Faire de son mieux

Confiné à son domicile, au Québec, Savard, comme la plupart des sportifs sur la planète, doit faire preuve d’imagination pour garder la forme en cette période de pandémie.

Pas toujours facile, avec des enfants à la maison...

Heureusement, dit-il, il trouve le moyen de bouger régulièrement malgré tout.

«Je suis assez chanceux. J’ai d’excellentes installations à la maison, donc ça me permet de faire beaucoup d’exercices. Mais je vous confirme que j’ai hâte de retrouver les installations des Blue Jackets!»