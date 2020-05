George Kittle veut un gros montant

Le joueur des 49ers de San Francisco George Kittle a l’intention de devenir l’ailier rapproché le mieux payé de la NFL.

C’est ce que son agent, Jack Bechta, a dit au réseau NFL Network, samedi.

«Je me fous du marché des ailiers rapprochés. On me paie pour que je trouve une entente digne de George Kittle», a indiqué le représentant.

Lors de la présente saison morte, Austin Hooper est devenu l’ailier rapproché le mieux rémunéré du circuit Goodell en signant un pacte de quatre ans et 42 millions $ avec les Browns de Cleveland.

Il semble toutefois que Kittle ne serait pas satisfait avec un tel contrat.

En effet, l’athlète de 26 ans chercherait à obtenir une entente semblable à celles des receveurs de passes Julio Jones et Amari Cooper. Les footballeurs des Falcons d’Atlanta et des Cowboys de Dallas amassent plus de 20 millions $ par saison.

Toujours selon le NFL Network, les négociations entre les 49ers et Kittle se seraient amorcées en février dernier, mais elles auraient été interrompues par la pandémie de coronavirus.

En 2020, l’ailier rapproché disputera la dernière année de son contrat de recrue. Il empochera 735 000$.

La saison dernière, Kittle a attrapé 85 des 107 passes envoyées en sa direction pour des gains de 1053 verges et cinq touchés en 14 rencontres.