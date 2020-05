Double coup dur pour Fabio Fognini

L'Italien Fabio Fognini, 11e joueur mondial et vainqueur du Masters 1000 de Monte Carlo en 2019, va subir une arthroscopie aux deux chevilles samedi, annonce-t-il sur les réseaux sociaux.

«Après examen médical et une longue discussion avec mon équipe, j'ai décidé de subir une arthroscopie des deux chevilles. Je vais être opéré aujourd'hui (samedi) en Italie. Je crois que c'est la bonne décision alors que le circuit est à l'arrêt forcé», écrit Fognini sur son compte Twitter, en se disant «impatient de rejouer».

«J'ai un problème à la cheville gauche depuis trois ans et demi, c'est un souci que j'ai appris à gérer. Puis ma cheville droite à commencé à faire des siennes aussi ces deux dernières années», explique le joueur italien, qui vient de fêter ses 33 ans.

«J'avais espéré que ces différents problèmes disparaîtraient pendant mes deux mois de pause à cause du confinement, mais quand j'ai repris l'entraînement, ils étaient toujours là», poursuit-il.

Wish me luck 🙂💪 pic.twitter.com/1RmAhi6Zhg — Fabio Fognini (@fabiofogna) May 30, 2020

Le tennis mondial est à l'arrêt depuis début mars et au moins jusqu'à début août en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, après notamment le report de Roland-Garros à l'automne et l'annulation pure et simple de Wimbledon.

Actuellement aux portes du top 10, Fognini y avait fait en 2019 une incursion de quelques semaines, pour la première fois, à la suite de sa victoire à Monte-Carlo, la plus prestigieuse de sa carrière, et d'un huitième de finale à Roland-Garros.