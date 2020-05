Rupture de taille chez les Canucks

Les Canucks de Vancouver et leur réputé directeur du recrutement amateur, Judd Brackett, ont décidé de mettre fin à leur association d’un commun accord.

C’est ce que la formation de la Colombie-Britannique a annoncé vendredi, précisant que ce divorce sera prononcé à la fin du contrat de l’homme de 43 ans. La date de conclusion de cette entente n’a pas été indiquée par l’équipe, mais il semble que ce soit avant la tenue du prochain repêchage de la Ligue nationale.

«Nous sommes reconnaissants des contributions et du leadership que Judd a amené lors d’un moment important pour notre équipe, a dit le directeur général des Canucks, Jim Benning, dans un communiqué de son organisation. Judd a gagné le respect de ses pairs et de nos partisans. Nous sommes fiers de ce que lui et notre équipe de recruteurs ont accompli. Bien que difficile, nous pensons que c’est la bonne décision pour l’avenir de notre formation. Nous sommes sûrs d’avoir un solide personnel de dépisteurs et nous sommes bien positionnés pour le prochain encan.»

Brackett est l’homme qui est notamment responsable des sélections de Brock Boeser, Elias Pettersson et Quinn Hughes. Il occupait son poste depuis 2015 et avait préalablement travaillé comme recruteur à temps partiel pour le club pendant sept ans.

Selon le réseau Sportsnet, la vision de Brackett et celle des Canucks n’étaient plus la même. Le recruteur aurait d’ailleurs refusé une prolongation de contrat dans les derniers mois.

Benning a aussi indiqué qu’aucun autre changement ne serait apporté à son équipe de recruteurs avant le repêchage 2020 et qu’il est toujours en charge des décisions finales concernant la sélection d’un jeune athlète.