Rasmus Ristolainen n’ira nulle part

Le défenseur des Sabres de Buffalo Rasmus Ristolainen a été plutôt évasif sur son avenir avec l’équipe lors de la dernière semaine, mais pour l’entraîneur Ralph Krueger une chose est sûre ; il veut compter sur ses services en 2020-2021.

«Je veux diriger Risto la saison prochaine et j'aurais du plaisir à le faire, a déclaré Krueger au site de la LNH, vendredi, en réaction aux déclarations du Finlandais, qui a dit être prêt à aller voir ailleurs s’il n’y avait pas de changements dans l’organisation. C'est probablement tout ce que j'ai à vous dire. Risto est un joueur qui joue avec un peu de mordant, et c'est ce que nous aimons de lui. Je m'attends à ce qu'il soit un élément important du noyau de l'équipe l'année prochaine.»

Comme Eichel

L’arrière et le capitaine Jack Eichel ont tous deux évacué leur frustration cette semaine, alors que les Sabres ne participeront pas aux séries éliminatoires pour une neuvième année consécutive. Ristolainen, lui, a bien répondu à sa saison 2018-2019, où il avait enregistré le pire différentiel de toute la ligue (-41). Cette saison, il a récolté 33 points en 69 parties, et surtout, montré un bien meilleur ratio de -2.

«Ce que j'adore de Risto, c'est qu'il ne garde rien en dedans, a affirmé Krueger. Il te dit toujours la vérité. J'ai bien aimé travailler avec lui cette année. Quand j'ai commencé à le diriger et à être responsable de ce vestiaire, il voulait être échangé et désormais, il accepte le chemin que nous devons parcourir et il a embarqué avec nous cette année. Il a voulu jouer à un haut niveau dès le départ. Il est un élément important de ce que nous voulons accomplir ici.»

La frustration a été un thème plutôt récurrent à Buffalo cette année, entre déboires chez les gardiens de but et demandes de transaction. Krueger a toujours soutenu son groupe, qu’il dirige seulement depuis octobre 2019.

«Le groupe dont fait partie Ristolainen et Eichel a été incapable d'atteindre son plein potentiel et de franchir la prochaine étape pour se rendre en séries éliminatoires, et c'est que nous devons réussir à faire», a-t-il affirmé.