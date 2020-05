La saison reprendra finalement le 11 juin en Espagne

La saison 2019-2020 du championnat d'Espagne reprendra le 11 juin par le derby de Séville, et la saison 2020-2021 débutera le 12 septembre, a annoncé le Conseil Supérieur des Sports espagnol vendredi via communiqué, confirmant des propos du président de LaLiga, Javier Tebas.

«La fédération espagnole de football (RFEF) et LaLiga se sont mises d'accord (...) sur le format des onze journées restantes pour terminer LaLiga Santander (1re division) et LaLiga Smartbank (2e division). La reprise de la compétition aura lieu le week-end du 13 et 14 juin, et le premier match sera programmé jeudi 11 entre le Séville FC et le Betis Séville», a déclaré le Conseil Supérieur des Sports (CSD) espagnol, présidé par Irene Lozano.

«La dernière journée aura lieu probablement le week-end du 18 et 19 juillet, toujours en fonction de l'évolution de la pandémie», a précisé le CSD (équivalent du ministère des Sports), membre du groupe de dialogue pour la reprise de la compétition après la pandémie de nouveau coronavirus, aux côtés de la fédération espagnole et de LaLiga.

Plus tôt vendredi matin, dans une émission à distance organisée par le média Marca sur le thème du «Sport de demain», Javier Tebas a annoncé que «l'important sera de connaître la date de fin de la saison (2019/20). La suivante (la saison 2020/21) commencera le 12 septembre», a-t-il avancé.

«Si Dieu le veut, nous commencerons le 11 juin. Nous attendons que Madrid et Barcelone passent à la phase 2 (du déconfinement). Plus de 130 personnes travaillent actuellement pour que tout puisse se faire dans une nouvelle forme. Les voyages, l'organisation, tout. Nous sommes prêts», a promis le patron de l'organe qui gère le football professionnel en Espagne.

Le 23 mai, le gouvernement espagnol a donné son feu vert pour la reprise des sports professionnels, et donc du championnat de football, à partir de la semaine du 8 juin.

«Cette nuit (vendredi soir), nous allons faire des essais pour que le téléspectateur ait le choix entre deux images: la réelle, et celle avec des bruitages virtuels (de public, ndlr). En Bundesliga, ils ont choisi la formule avec des bruitages virtuels, avec succès, et donc nous travaillons pour offrir cette option», a par ailleurs confié Javier Tebas, invité en compagnie de Javier Guillén, le directeur du Tour d'Espagne cycliste, et de Carmelo Ezpeleta, le patron de Dorna Sports, promoteur du championnat de MotoGP.

«Nous voulons offrir une alternative aux supporters: le silence, ou la virtualisation des gradins. Les essais que j'ai pu voir sont intéressants, mais il y aura les deux options», a assuré Tebas.

Le Championnat de Suisse reprendra le 19 juin

Le Championnat de Suisse de football, le premier arrêté en Europe pour cause de pandémie, reprendra le 19 juin, a annoncé vendredi la Ligue suisse de football (SFL), qui n'a pas précisé les modalités d'accueil des spectateurs.

Réunis en assemblée générale vendredi matin à Berne, «les 20 clubs ont voté en faveur d'une poursuite de la saison 2019/20» suspendue le 23 février, indique un communiqué de la ligue.

Les clubs ont accepté de jouer deux matches par semaine afin de terminer la compétition d'ici au 2 août, et les entraînements pourront reprendre le 6 juin.

La première rencontre, le 19 juin, devrait opposer - à huis clos - deux prétendants au titre, les Young Boys de Berne et le FC Zurich.

Avant cette reprise, St. Gallen est leader devant les Young Boys. Les deux équipes sont à égalité de points (45), mais St. Gallen possède une meilleure différence de buts. Suivent le FC Bâle, 3e avec 40 points, et le Servette Genève, 4e avec 37 pts.

Pour cette fin de saison, cinq remplacements par match seront autorisés, suivant la mesure provisoire prise le 8 mai par le Board dans le but de réduire le risque de blessure des joueurs après cette longue période d'attente forcée.

Ils ont en revanche interdit la sélection ou le recrutement de nouveaux joueurs avant la fin du championnat, sauf cas particulier, par exemple pour remplacer les joueurs licenciés à cause de la pandémie.

A partir du 6 juin, les rassemblements de plus de 300 personnes seront de nouveau autorisés en Suisse. Le gouvernement décidera le 24 juin d'autoriser ou non les rassemblements de plus de 1 000 personnes.

Des matchs devant spectateurs en Pologne

Les matches du Championnat de Pologne de football se dérouleront à partir du 19 juin devant un contingent de spectateurs limité à 25% de la capacité des stades, a annoncé vendredi le Premier ministre.

«Le retour des supporteurs sera possible (...) et ce sera le 19 juin», a déclaré à la presse Mateusz Morawiecki.

«Nous ferons en sorte que l'accès aux moyens de désinfection, l'achat des tickets, l'arrivée au stade ne mènent pas à des rassemblements et que les gens soient placés au stade de façon conforme aux normes sanitaires», a-t-il ajouté.

«Dans un premier temps, seuls des supporteurs locaux seront autorisés. Pour l'instant, pour des raison de sécurité, il n'est pratiquement pas possible d'autoriser l'accueil des groupes organisés», a ajouté l'ancienne star du foot polonais Zbigniew Boniek, président de la Fédération polonaise de football (PZPN).

Vendredi, 22 964 personnes contaminées par le coronavirus, étaient répertoriées en Pologne, dont 1 043 décédées et 10 692 guéries.

Les deux premières rencontres de football en Pologne, après 80 jours sans match, vont se dérouler ce vendredi à huis clos, sans supporteurs, selon les plans de déconfinement présentés par le gouvernement cette semaine.

Les Polonais ne seront plus obligés de porter un masque à partir de ce week-end à condition de maintenir une distance de deux mètres entre deux personnes, selon ce plan qui prévoit également l'ouverture des cinémas, théâtres et qui autorise les concerts en plein air et les rassemblements jusqu'à 150 personnes.

Les magasins ne seront plus contraints de limiter le nombre de clients, ni les églises le nombre de fidèles, toujours à condition de maintenir une distance de deux mètres entre deux personnes, toujours selon ce plan.

La finale de la Coupe d'Angleterre programmée le 1er août

Après l'annonce jeudi du retour de la Premier League le 17 juin prochain, la fédération anglaise de football (FA) a annoncé vendredi le calendrier prévisionnel pour terminer la Coupe d'Angleterre, dont la finale se tiendra le 1er août.

Interrompue par la crise du nouveau coronavirus, la FA Cup reprendra - si les conditions sanitaires le permettent - les 27 et 28 juin avec des quarts de finale 100% Premier League.

Les demi-finales sont programmées pour les 11 et 12 juillet alors que la finale, qui clôt traditionnellement la saison domestique, se jouera le 1er août.

Cela signifierait donc que le championnat serait déjà terminé à cette date et que les 9 journées restantes seraient disputées en 7 semaines.

La FA ne précise pas encore les lieux des matches. Elle envisageait de les regrouper à Wembley à huis-clos, mais la perspective de matches sur terrain neutre pour les quarts et les demis n'enchante pas les clubs.

Les affiches proposées seront plutôt alléchantes avec un Leicester-Chelsea, soit le 3e contre le 4e actuellement.

Sheffield United (7e) devrait recevoir Arsenal (9e), alors que les deux Manchester se déplacent, City à Newcastle et United chez la lanterne rouge Norwich.