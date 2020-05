Harvey-Pinard obtient sa chance

Le Rocket de Laval a annoncé, vendredi, que l’équipe s’est entendue sur les modalités d’un contrat d’une saison avec l’attaquant Rafaël Harvey-Pinard.

Il s'agit d'une entente à un volet, exclusive à la Ligue américaine.

Harvey-Pinard a été un choix de septième tour, 201e au total du CH lors du repêchage de la LNH en 2019.



En 62 matchs avec les Saguenéens de Chicoutimi en 2019-2020, Harvey-Pinard a inscrit 78 points (34 buts, 44 aides) en plus de présenter un différentiel de +37. Le joueur originaire de Jonquière, au Québec, a par ailleurs mis la main sur le trophée Marcel-Robert remis annuellement au joueur qui présente la meilleure combinaison des accomplissements scolaires et sportifs dans la LHJMQ.



Il s’agissait de sa première saison avec les «Sags», lui qui avait préalablement porté l’uniforme des Huskies de Rouyn-Noranda lors des trois campagnes précédentes. Harvey-Pinard, qui est âgé de 21 ans, a d’ailleurs été le capitaine de ses deux équipes. Il a aussi remporté les coupes du Président et Memorial avec l’équipe de l’Abitibi en 2018-2019.



En 248 matchs lors de son passage dans le circuit Courteau, il a touché la cible à 110 reprises et fourni 152 aides pour un total de 262 points.