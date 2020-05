Deux joueurs des Voltigeurs misent sur l’entraide

Les joueurs des Voltigeurs de Drummondville Édouard Charron et Kaylen Gauthier ne sont pas restés les bras croisés lors du confinement lié à la pandémie de coronavirus.

En effet, les deux athlètes ont décidé d’aider les personnes de la région de Drummondville en acceptant de faire l’épicerie pour celles-ci.

«Après une semaine et demie de la quarantaine, je me suis levé un matin et Kaylen m’avait envoyé un message, a souligné Charron, vendredi, lors de l’émission Dave Morissette en direct sur les ondes de la chaîne TVA Sports. [...] J’ai embarqué. Pendant la journée on a communiqué avec la responsable des réseaux sociaux des Voltigeurs et avec l’organisation. Ils ont dit oui. À la fin de la journée, notre page Facebook était faite et on avait déjà reçu une commande.

«Après une journée, notre projet était déjà en place.»

«Ce sont des valeurs que je me suis fait inculqué assez jeune aussi, a de son côté réagi Gauthier. Les gars qui ont passé avant moi avec les Voltigeurs, ils s'impliquaient dans la communauté. Et ils m'ont donné à moi quand j'étais jeune. Tout ce qu'ils ont fait, ça m'a marqué.»

Les deux jeunes hommes en ont d'ailleurs vu de toutes les couleurs pendant certaines livraisons.

«On a reçu une commande où c'était 30 fois 2 litres de Pepsi diète avec 12 sandiwchs déjà faits, a confié Charron. [...] Pour deux sportifs qui se font reconnaître, c'est un peu inhabituel.»

Les deux joueurs en étaient tous deux à une première saison «complète» dans la LHJMQ en 2019-2020.

À voir dans la vidéo ci-dessus.