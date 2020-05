Premier contrat professionnel pour Félix Bibeau

Félix Bibeau a signé son premier contrat professionnel avec les Islanders de New York, a annoncé l’équipe jeudi.

Choix de sixième tour des Islanders au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2019, l’attaquant a inscrit 29 buts et 41 aides pour un total de 70 points en 63 matchs avec les Remparts de Québec et les Saguenéens de Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) cette saison, haltée par la propagation de la COVID-19.

En 245 rencontres dans la LHJMQ, Bibeau a récolté 214 points, dont 84 buts, avec les «Sags», les Remparts et les Huskies de Rouyn-Noranda, avec qui il a remporté la coupe du Président en 2019 et la coupe Memorial en 2019. Lors de ce tournoi, il avait été classé au sommet des marqueurs avec cinq buts et été nommé au sein de l’équipes d’étoiles de la compétition.

Les Islanders ont également annoncé la mise sous contrat de l’attaquant Cole Coskey, produit du Spirit de Saginaw dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL), ainsi que de son homologue et coéquipier Blade Jenkins.