Paroles de sagesse de Zdeno Chara

À 43 ans, le géant des Bruins de Boston Zdeno Chara montre une certaine sagesse et il ne se plaindra certainement pas, malgré le mauvais sort réservé à son équipe, du fait qu’il pourrait avoir une nouvelle opportunité de remporter la coupe Stanley.

• À LIRE AUSSI | Ovechkin ajoute à sa légende, Draisaitl passe à l'histoire

• À LIRE AUSSI | Séries LNH: entre les mains des joueurs

Évidemment, les Bruins dominaient le classement général de la Ligue nationale de hockey avant l’arrêt des activités. Selon le plan envisagé par le commissaire Gary Bettman, un tournoi à la ronde pourrait faire reculer la formation de Boston jusqu’au quatrième rang de l’Association de l’Est.

«On savait que ce ne serait pas parfait, mais il faut réaliser que lorsqu’on fait face à un arrêt inattendu, les équipes se retrouvent dans différentes situations et il faut trouver des solutions, a sagement réagi Chara, dans une vidéo diffusée par le réseau Sportsnet. À ce point-ci, ça vient affecter tout le monde. Tu ne peux pas jeter le blâme ou considérer que c’est injuste. Nous devons simplement être reconnaissants de cette opportunité de revenir au jeu.»

Les propos du grand défenseur slovaque jurent un peu avec ceux du président des Bruins, Cam Neely, qui s’était montré plutôt déçu.

«C’est un peu frustrant, compte tenu de ce que nous avons fait en 70 matchs, que trois rencontres d'un tournoi à la ronde pourraient nous faire passer du premier rang au classement général à la quatrième place de l’Association de l’Est», avait commenté Neely au quotidien Boston Globe, mercredi.

Les choses en perspective

Chara est allé un peu plus loin dans son analyse de la situation, rappelant certaines conséquences de cette pandémie de coronavirus.

«D'un point de vue relié à la vie de tous les jours, il y a des familles et des entreprises qui traversent des périodes difficiles», a-t-il dit.

Optimiste, le capitaine des Bruins est visiblement heureux que la saison n’ait pas été tout simplement annulée, mettant une fois de plus les choses en perspective à titre de joueur de hockey professionnel.

«Nous avons l’opportunité de recommencer pratiquement au même endroit où nous étions avant la fin de la saison régulière et ce n’est pas tout le monde qui a cette même chance, a affirmé Chara. Encore une fois, quand on pense à la population et à la situation économique, certains n’auront malheureusement pas le même privilège de recommencer où ils étaient.»