Premier League et Serie A donnent rendez-vous au monde entier en juin

C'est un soupir de soulagement pour les fans de foot sur la planète: suspendue depuis trois mois, la Premier League, championnat national le plus suivi au monde, va faire son retour le 17 juin sur les terrains et sur les écrans.

La Serie A italienne a, pendant ce temps, pourra reprendre ses rencontres le 20 juin, a annoncé le gouvernement.

Alors que la Bundesliga allemande avait sauté le pas mi-mai, que l'Espagne affine encore son calendrier et que l'Italie espère un feu vert gouvernemental imminent, le foot anglais touche enfin au but.

« Aujourd'hui (jeudi), nous nous sommes mis d'accord, sous réserve, pour reprendre la Premier League le mercredi 17 juin », a déclaré le président de l'instance, dans un communiqué.

« Cette date ne peut être confirmée tant que nous n'avons pas rempli toutes les conditions en termes de sécurité, puisque la santé et le bien-être de tous les participants et des supporters est notre priorité », a-t-il ajouté.

Cet accord de principe, révélé par plusieurs médias, a été trouvé entre les 20 clubs de l'élite et les diffuseurs sur une date hautement symbolique.

Le mercredi 17 juin - pile 100 jours après une victoire de Leicester 4-0 sur Aston Villa, dernier match de Premier League avant que le coronavirus ne vienne interrompre la saison - se disputeront deux matchs en retard, pour mettre le calendrier à jour.

Manchester City et les Villans, qui s'étaient affrontés en finale de la Coupe de la Ligue, recevront respectivement Arsenal et Sheffield United.

Le week-end suivant, entre le vendredi 19 et le dimanche 21 se tiendra la première des 9 journées pleines restantes.

Les 92 matchs restants diffusés à la télé

Alors que certains clubs auraient préféré une semaine supplémentaire pour préparer au mieux les joueurs et limiter les risques de blessure, les détenteurs de droits de télédiffusion ont obtenu gain de cause.

Il faut dire qu'ils étaient en position de force puisqu'ils pouvaient réclamer jusqu'à 340 millions de livres de remboursement sur les droits, considérant que la fin de saison à huis-clos et chamboulée ne correspondait pas au contrat signé initialement.

Cela restera en tout état de cause bien inférieur aux 762 millions de livres qu'aurait coûté une annulation pure et simple de la fin de saison.

Les diffuseurs vont pouvoir se consoler avec une profusion de matchs à mettre sur leurs antennes, puisque la programmation des journées restant doit permettre aux téléspectateurs de voir les 92 rencontres encore au calendrier.

Outre Sky Sports et BT Sport, les deux acteurs majeurs qui ont les droits sur 47 de ces matchs, Amazon Prime, qui a fait son entrée sur la diffusion du foot anglais cette saison, et la BBC, appuyée par le gouvernement, espèrent bien récupérer quelques miettes du fabuleux gâteau.

Selon le Times de jeudi, l'objectif prioritaire est de terminer la saison le 2 août, ce qui laisserait sept semaines pour caser neuf journées.

Fin de saison palpitante

Sept auraient lieu le week-end et deux seraient intercalées en milieu de semaine, expliquait le journal.

La finale de la Coupe d'Angleterre se déroulerait, elle, le 8 août.

Le foot anglais avait déjà franchi une étape décisive mercredi en autorisant à l'unanimité les entraînements avec contact.

Dans la soirée, de nouveaux résultats encourageants des tests de dépistage du coronavirus effectuées sur les joueurs et les entraîneurs avaient renforcé encore la confiance dans un redémarrage prochain de la compétition.

Avec 12 cas positifs sur plus de 2700 tests lors des trois premières vagues de tests généralisés, la pandémie de COVID-19 qui a si durement touché la Grande-Bretagne, semble sous contrôle dans le monde du football.

Si la situation reste en l'état, la fin de saison devrait en tout cas palpitante en Angleterre.

Pas pour le titre, promis à Liverpool avec ses 25 points d'avance sur City, même si les Sky Blues ont un match en plus à disputer, mais pour la course au maintien et surtout à la Ligue des Champions où il n'y a que neuf points entre Chelsea, 4e et qualifié virtuel pour la Ligue des champions et le 11e Crystal Palace.

Regain de vie en Italie

Le championnat d'Italie de football, interrompu le 9 mars par l'épidémie de coronavirus, reprendra de son côté le 20 juin, a annoncé jeudi le ministre des Sports Vincenzo Spadafora.

« Le Comité technique et scientifique a donné son accord sur le protocole et la fédération m'a assuré qu'elle avait un plan B et un plan C. A la lumière de ces considérations, le championnat peut reprendre le 20 juin », a déclaré M. Spadafora à l'issue d'une réunion avec les instances dirigeantes du football italien.

En cas de nouvel arrêt dû à une aggravation de la situation sanitaire, la fédération a en effet prévu comme « plan B » un système éliminatoire. Le plan C évoqué par le ministre concerne le cas d'une interruption définitive de la compétition.

« Nous avons eu une réunion très utile. Dès le début, j'ai dit que le football pourrait repartir une fois réunies toutes les conditions de sécurité et avec l'accord du Comité technique et scientifique sur les différents protocoles. L'Italie repart, il est normal que le football reparte aussi », a-t-il ajouté.

« J'espère aussi pouvoir envoyer un signal positif à tout le pays en profitant de la semaine du 13 au 20 juin pour conclure la Coupe d'Italie. Ce serait un beau signal avec trois beaux matchs en clair » à la télévision, a encore déclaré M. Spadafora.

La Coupe d'Italie a été interrompue après les demi-finales aller entre l'Inter Milan et Naples d'une part, et entre l'AC Milan et la Juventus d'autre part.

Le championnat a lui été arrêté à l'issue de la 26e journée. Il reste donc 12 journées complètes à disputer, plus quatre matchs en retard de la 25e journée.

La Russie devant public réduit

Les stades des clubs de première division russe de football, qui reprendra le 21 juin après plus de deux mois d'interruption, pourront accueillir des spectateurs à hauteur de 10% de leur capacité, a annoncé la Fédération russe de football (RFS).

L'agence sanitaire Rospotrebnadzor « a convenu de la possibilité d'organiser des matchs avec des spectateurs (...) Dans un premier temps, les stades accueilleront des spectateurs sur 10% des places », a indiqué la Fédération dans un communiqué, cité par les agences de presse russes.

Un protocole permettant la reprise des entraînements et des matches a également été mis en place, prévoyant notamment que les staffs techniques, les joueurs et les arbitres soient régulièrement testés.

La RFS avait annoncé mi-mai la reprise le 21 juin du championnat, suspendu à la mi-mars dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du nouveau coronavirus.

Avec ces nouvelles règles, le leader du championnat, le Zenit Saint-Pétersbourg, pourra par exemple accueillir 6780 spectateurs dans sa Gazprom Arena construite pour la Coupe du monde 2018.

Malgré cette reprise annoncée, plusieurs clubs russes ont été touchés par le coronavirus. Le Lokomotiv Moscou a annoncé jeudi que quatre de ses joueurs avaient contracté le virus, douze jours après le contrôle positif d'une vedette du club, le Péruvien Jefferson Farfan.