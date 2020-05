Coupures monstres dans le baseball des ligues mineures

Lorsque l’ouverture de la saison 2020 du baseball majeur a été compromise par la pandémie de coronavirus, les 30 équipes du circuit Manfred ont décidé d’octroyer un salaire hebdomadaire de 400$ aux joueurs qui évoluent dans leurs formations mineures, et ce, jusqu’au 31 mai.

Alors que cette date approche, plusieurs clubs ont décidé de libérer plusieurs de leurs athlètes, afin de faire des économies.

Selon le site sportif The Score, 11 équipes du baseball majeur ont déjà amorcé leur processus de coupures. Il s’agit des Cardinals de St. Louis, des Mariners de Seattle, des Brewers de Milwaukee, des Reds de Cincinnati, des Mets de New York, des Nationals de Washington, des Orioles de Baltimore, des Rockies du Colorado, des Braves d’Atlanta, des Diamondbacks de l’Arizona et des Rays de Tampa Bay.

C’est donc plus d’une centaine de joueurs qui ont été libérés et environ 1000 athlètes subiront le même sort, selon le réseau ESPN.

«Quarante joueurs par équipe viennent d’être laissé tomber pour que le club puisse économiser 50 000$ par mois, a dit un agent de joueur à The Score. C’est l’équivalent d’essayer d’économiser de l’argent en réduisant votre arrêt quotidien chez Starbucks, mais en conduisant une BMW X5 que vous ne pouvez pas vous permettre.»

Un autre agent a indiqué au site sportif The Athletic que les sites internet des équipes n’ont pas mis à jour ces coupures. Le représentant se demandait d’ailleurs si cela a été omis «afin que personne ne puisse voir le carnage».

Photo: Rob Manfred, commissaire du baseball majeur (AFP)