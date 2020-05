Toujours le même refrain à Buffalo...

Même si la misère se poursuit chez les Sabres de Buffalo, exclus des séries éliminatoires pour la neuvième année consécutive, leur directeur général Jason Botterill essaie de trouver des éléments positifs et s’engage à améliorer ses effectifs.

Celui-ci a tenu une vidéoconférence, mercredi, au lendemain de la confirmation de l’absence du club de l’État de New York de la phase d’après-saison. Certes, il y a un peu d’amertume dans «la ville des ailes de poulet» quant au plan de reprise de la Ligue nationale de hockey (LNH). Après tout, les Sabres occupaient le 13e rang de l’Association de l’Est et accusaient un retard de trois points sur le Canadien de Montréal, 12e. Surtout, ils détenaient deux parties en main et devaient visiter le Tricolore le 12 mars, jour où le calendrier régulier a été interrompu.

Malgré tout, cela ne doit pas excuser les habitudes perdantes de l’équipe. Botterill veut notamment lui donner plus d’armes en attaque : Buffalo a totalisé 195 buts en 69 rencontres durant la campagne.

«Il est primordial d’amener plus d’offensive, a-t-il déclaré par le biais de propos rapportés par le quotidien "Buffalo News". En tant que DG, je dois donner davantage d’outils à Ralph Krueger (l’entraîneur-chef). Je continuerai de croire en nos jeunes joueurs, mais nous devrons jeter un coup d’œil au marché de l’autonomie et aux transactions possibles.»

«On veut toujours s’assurer de compter sur un noyau de jeunes, mais nous sommes aussi heureux de miser sur des vétérans fiables de la LNH», a-t-il en revanche ajouté, citant au passage les noms de Jeff Skinner, Wayne Simmonds et Marcus Johansson comme joueurs d’expérience obtenus par les Sabres au cours des dernières années.

Un public impatient

Le dirigeant est certes conscient de l’insatisfaction des partisans du club qui n’en finissent plus d’attendre. À quelques reprises au cours de la saison, des amateurs assistant aux matchs locaux ont hué copieusement les joueurs, tandis que d’autres réclament des congédiements au sein de l’état-major.

«Il y a toujours un sentiment d’urgence d’agir. Les gens veulent des résultats sur la patinoire. Je souhaite également que nos joueurs obtiennent du succès sur la glace. Il est important d’être plus convaincant, a-t-il admis. Je crois que nous avons un peu de flexibilité au plan contractuel. Nous sommes bien placés pour compter sur une meilleure équipe.»

«Je ne suis pas surpris que nos partisans passionnés exigent de voir des gagnants en action. Créer un environnement propice à la victoire fait d’ailleurs partie du développement des joueurs», a-t-il continué.