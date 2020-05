Superhéros à la feuille d’érable

Capitaine des Maple Leafs de Toronto, John Tavares a pris des allures de héros national, mercredi, en s’adressant à la nation canadienne.

«Le hockey est une partie importante de notre culture et de qui nous sommes, ce sera une façon magnifique de revenir un peu à la normale et de soulever nos communautés», a déclaré Tavares, via le compte Twitter des Leafs.

Le discours du joueur au costume à la feuille d’érable n’est pas sans faire penser aux Américains pour qui le baseball, à titre de sport national, a permis de se relever de certains moments sombres du passé. Ce pourrait d’ailleurs être à nouveau le cas à la suite de cette pandémie de coronavirus.

Dans le cas des Maple Leafs, ils auront rendez-vous avec les Blue Jackets de Columbus dans une série 3 de 5, si le plan dévoilé mardi par le commissaire Gary Bettman va de l’avant.

À ce niveau, Tavares a noté l’importance de se sentir en sécurité, peu importe où les matchs éliminatoires seront disputés, mais aussi la nécessité de se sentir «aussi humain que possible». On sait que les joueurs ne sont pas chauds à l’idée d’être éloignés de leur famille pendant une longue période. Ils ne veulent pas non plus être bêtement confinés entre un hôtel et un aréna, le temps de divertir la population.

Invité à s’adresser également aux médias torontois, le directeur général Kyle Dubas a pour sa part précisé que le retour au jeu se dessinait tranquillement.

«Plusieurs joueurs ont commencé à revenir à Toronto et devraient entamer les entraînements en petits groupes d’ici une semaine ou deux», a indiqué Dubas.

Un franc-tireur de plus?

Le directeur général n’a pas trop voulu s’étendre sur la confrontation prévue face aux Blue Jackets, préférant plutôt se concentrer sur sa propre équipe.

À ce niveau, Dubas a fait réagir en indiquant que le jeune Nick Robertson, choix de deuxième ronde des Maple Leafs au repêchage de 2019, pourrait faire partie de la formation torontoise lors des prochaines séries.

L’attaquant des Petes de Peterborough a conclu la récente saison avec 86 points, dont un impressionnant total de 55 buts, en seulement 46 matchs dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario. À seulement 18 ans, il serait prêt à faire le saut.

«Je connais son engagement pour être dans la meilleure forme possible et ce dévouement combiné avec son talent et ses habiletés me laissent croire qu’il est à considérer, a affirmé Dubas. Non seulement pour être ici, dans la formation élargie pour les séries, mais potentiellement avec l’équipe.»