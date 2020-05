Séries LNH: entre les mains des joueurs

Si la Ligue nationale de hockey a dévoilé, mardi, son plan quant à un possible retour au jeu, il reste tout de même certains détails à régler avant que le tout ne soit complet.

En effet, ce seront 24 équipes qui participeront à la prochaine «danse du printemps», avec une ronde qualificative et un tournoi à la ronde, pour déterminer les quatre premières tête de série. Mais par la suite, certaines questions restent en suspens, dont le format des séries.

«C’est primordial pour la Ligue nationale d’avoir une réponse bientôt parce qu’on ne sait toujours pas si ce seront des séries 4 de 7 ou 3 de 5, a souligné l’analyste-hockey de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie lors de l’émission JiC. Est-ce qu’on reste dans un "bracket" ou si l’on revient à la méthode 1 contre 8?»

Bettman avait confirmé, mardi, que les finales d’associations et la finale de la Coupe Stanley seront des 4 de 7. Pour le reste, on ne sait pas. Et cela pourrait changer véritablement le portrait.

«Si les Canadiens battent les Penguins, ils devraient affronter les Flyers, a analysé Lavoie. Si on sort du "bracket", les Canadiens pourraient affronter les Bruins. Ça serait beaucoup plus compliqué.»

Toutefois, une décision ne devrait pas tarder dans ce dossier.

«On me dit qu’il y aura une décision cette semaine, a confié Lavoie. L’Association des joueurs m’a confirmé que vendredi, normalement, on devrait avoir une réponse à cette formule.

«On a mis ça entre les mains des joueurs. Ils préfèrent des 3 de 5, que ça se termine plus rapidement. Même les médecins qui conseillent la LNH disent que plus c’est réglé rapidement, le mieux c’est.»

