Le CH champion... des négligés!

Les preneurs aux livres ne donnent pas cher de la peau du Canadien de Montréal si le plan de reprise des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH) va de l’avant.

Ainsi, selon la compilation des principaux sites de paris effectuée par theScore, le Tricolore se voit attribuer une cote de 100 contre 1 pour gagner la prochaine coupe Stanley.

La formation montréalaise et les Blackhawks de Chicago, occupant le 12e rang de leur association respective au moment de l’interruption de la saison, sont donc les plus négligés aux yeux des experts.

À l’opposé, le Lightning de Tampa Bay, les Golden Knights de Vegas et les Bruins de Boston – meneurs du classement général – font figure de favoris avec une cote de 6 contre 1. L’Avalanche du Colorado (8/1) suit non loin derrière, tandis que les deux dernières équipes ayant mis la main sur le trophée, les Capitals de Washington (2018) et les Blues de St. Louis (2019), ont chacune une cote de 10 contre 1.