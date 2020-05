Entre espoir et réalisme

Même si le récent plan de déconfinement publié par le gouvernement de François Legault ne fait aucune mention des sports d’équipe intérieurs, certains joueurs de hockey amateurs gardent toujours espoir de pouvoir chausser les patins cet été.

Si les piscines extérieures, les sports extérieurs et les centres d’entraînement d’excellence figurent à la phase 6 du plan, qui sera lancée plus tard, les arénas semblent les grands oubliés. Du côté du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, on se tourne vers la santé publique avant de prendre une décision en fonction de l’évolution de la pandémie de COVID-19.

«Cette démarche se poursuit de façon graduelle et en fonction du respect des recommandations transmises par la Direction générale de la santé publique», a indiqué le bureau du ministre, mardi.

Ainsi, même si l’incertitude persiste, certains hockeyeurs du dimanche continuent de s’enquérir auprès des arénas de quartier chaque semaine pour savoir si les saisons estivales auront lieu.

«Tout le monde est déçu, c’est sûr, mais on garde espoir, a notamment indiqué Mathieu Dionne, qui organise la L2B-Ligue de Bière, à l'aréna du Collège Notre-Dame. Même si c’est pour avoir un seul mois de hockey, nous allons le prendre.»

«À ce jour, nous n’avons que trois joueurs parmi une quarantaine qui ont décidé de demander un remboursement, sinon les autres gardent espoir.»

Faire des sacrifices

Indiquant être actuellement en situation de gestion de crise, Mathieu Dionne a expliqué que les joueurs étaient prêts à faire de nombreux sacrifices et à modifier passablement la structure de la ligue pour jouer. Il a toutefois avoué, comme bien des gens le pensent, que la distanciation sociale sera difficile à respecter, sur la glace comme à l’extérieur.

«Il y a beaucoup de mesures que nous serions prêts à prendre pour diminuer les risques, a-t-il fait valoir. Nous avons pensé au 3 contre 3, à réduire les équipes [à six joueurs], à dire aux joueurs d’apporter leurs propres bouteilles d’eau. Pas de douche et des distributeurs de désinfectant pour les mains à disposition. Et dernièrement, le port du masque avec une visière complète.»

Toutefois, dans certains autres cas, la décision a déjà été prise et la saison est annulée. C’est notamment le cas pour une ligue dont les matchs se déroulent sur la Rive-Sud de Montréal, au Centre des Glaces de Boucherville et au Sportplex de l’Énergie.

«C'est sûr qu'on est tous très déçus, a dit un joueur voulant garder l’anonymat. Et pour les organisateurs de ligue, c'est aussi déstabilisant, car on ne sait pas dans quelle direction ça s’en va.»

«Mais je crois que la plupart des joueurs comprennent. [Le hockey sera] dans les derniers sports à pouvoir revenir comme avant. C'est dommage, mais on doit s’y faire. C'est impossible de jouer au hockey en respectant le 2 mètres [de distanciation sociale]», a-t-il ajouté avec dépit.