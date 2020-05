Bob Boughner bientôt congédié?

Maintenant que la saison des Sharks de San Jose est officiellement terminée, leur directeur général Doug Wilson peut en faire le bilan et préparer la prochaine campagne qui pourrait bien avoir lieu avec un entraîneur-chef différent.

Le DG a ainsi refusé de confirmer le retour de Bob Boughner derrière le banc en 2020-2021. Celui-ci a pris la place sur une base intérimaire de Peter DeBoer, limogé en décembre.

Les Requins ont littéralement mordu la poussière malgré ce changement de garde. Lorsque la saison a été stoppée le 12 mars, San Jose occupait le dernier rang de l’Association de l’Ouest avec 63 points.

Conséquemment, la formation californienne est l’un des sept clubs assurés de ne pas participer ni aux séries, ni à la ronde de qualification 3 de 5.

«Nous nous engageons à rassembler le meilleur personnel pour préparer cette équipe à sortir des blocs l'an prochain. Bob possède certainement quelques pistes à ce sujet, a mentionné Wilson au site officiel de la Ligue nationale de hockey, mardi. Nous sommes encore dans le processus (d’évaluation).

«J'ai parlé à tous nos joueurs. J'ai parlé avec Bob dernièrement à propos des ajustements que nous voulons apporter et des leçons que nous avons tirées cette année, autant par rapport à notre équipe que par rapport à la ligue.»

«C'est difficile d'arriver en tant qu'entraîneur dans une équipe en milieu de saison. Vous n'avez pas nécessairement tous les ingrédients que vous désirez. Je pense qu'il a fait du bon travail», a ajouté le DG.

Et Wilson lui?

Par ailleurs, certains se questionnent sur l’avenir de Wilson lui-même. Or, le principal intéressé ne semble nullement préoccupé, surtout que les Sharks ont l’habitude de participer aux séries. C’est la troisième fois seulement depuis 1997-1998 qu’ils ratent le bateau.

«Je ne vois pas les choses ainsi. Mon travail est de faire ce qui est bien pour l'organisation et non pas ce qui peut l’être pour moi. L'équipe vient en premier lieu. Nous sommes très chanceux d'avoir pu connaître autant de succès pendant une aussi longue période. La clé est de savoir rebondir et d'être honnête dans notre évaluation.»

«Participer aux séries est une exigence minimale. Nous pensons avoir les bases d'une bonne équipe de hockey. Il y a des leçons à tirer de cette saison. Ça fait deux ans de suite que nous connaissons des départs un peu lents. Dans cette ligue où il y a autant de parité, nous ne pouvons pas nous permettre cela», a poursuivi Wilson, toujours au site NHL.com.