«Un pas à la fois» - Gary Bettman

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, a rendu public la phase 2 de son protocole de retour au jeu. Toutefois, aucune date fixe n’a été mentionnée dans son allocution pour une rasion bien précise.

En effet, les événements liés à la pandémie de coronavirus sont plutôt difficiles à prévoir et Bettman se laisse de la marge de manoeuvre pour s’ajuster à la situation.

«La raison pour laquelle nous n’avons pas inclus de dates fixes est que nous voulons voir comment les joueurs vont se sentir après un long congé forcé, a souligné Bettman dans une entrevue à la chaîne TVA Sports, mardi. Combien de temps auront-ils besoin pour se remettre en forme? De combien (de semaines) de camp d’entraînement auront-ils besoin?

«Les choses seront dictées par ce qui se passe dans le monde, par l’état de la COVID-19 et par les règles gouvernementales que nous devrons respecter. C’est un pas à la fois.»

Bettman avait à coeur l’intégrité de la saison 2019-2020 et ne voulait pas qu’un astérisque soit apposée à côté de l’éventuel champion de la coupe Stanley.

«Ce sera une compétiton qui sera digne de la coupe Stanley, a admis avec fierté Bettman. Mais ce n’est pas parfait. Peu importe l’équipe pour laquelle vous encouragez, vous trouverez quelque chose dans le plan que vous aimeriez qui soit différent. Mais au final, toute les équipes qui avaient des chances de faire les séries éliminatoires seront présentes.»

De leur côté, les joueurs avaient fait de la famille l’une de leur priorité. Et le commissaire croit que le mandat a été rempli en ce sens.

«Ils ne voulaient pas être loin de leur famille pour trop longtemps, a confié Bettman. Nous pensons que nous pouvons terminer les séries qualificatives et celles du premier et deuxième tours en un mois, environ. C’est simplement un peu plus long qu’un Championnat du monde ou des Jeux olympiques. Et nous avons l’impression que ça ne dérangera pas trop les quatre équipes restantes, compte tenu du prix à la fin.»

Si la date de reprise et de fin de la saison 2019-2020 sont toujours inconnues, le scénario est similaire pour le début de la campagne 2020-2021. Et le commissaire n’écarte rien, pas même les partisans.

«Nous avons espoir que ce sera le cas lors de la prochaine saison, a souligné Bettman en réponse à savoir si les fans seront admis dans les amphithéâtres. Nous nous attendons à terminer la saison 2019-2020 sans partisan.

«[...] Nous pouvons commencer la prochaine saison en novembre, en décembre et même plus tard.»

