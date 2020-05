Un autre État américain dit oui au sport professionnel

Le New Jersey est le dernier État américain ayant décidé de rouvrir ses portes aux équipes sportives professionnelles, son gouverneur Phil Murphy se disant favorable à une reprise de leurs activités.

Évidemment, l’homme politique a rappelé que les organisations comme les Devils (au hockey) ainsi que les Giants et les Jets de New York (au football) devront respecter les mesures sanitaires imposées par les autorités locales.

«Les formations sportives professionnelles situées au New Jersey pourront recommencer l’entraînement et même la compétition si leur ligue respective décide d’emprunter cette direction, a commenté Murphy sur son compte Twitter. Nous sommes en constante discussion avec les clubs à propos des protocoles à suivre pour assurer la santé et la sécurité des joueurs, des instructeurs et des membres du personnel.»

Dans la NFL, les formations de New York disputent leurs matchs locaux au MetLife Stadium, situé à East Rutherford, au New Jersey. Les Devils évoluent pour leur part au Prudential Center de Newark.

Ailleurs aux États-Unis, l’Arizona, la Floride et New York, notamment, ont permis récemment aux équipes de reprendre certaines de leurs activités.