NBA: les joueurs s’impatientent

La directrice exécutive de l’Association des joueurs de la NBA, Michele Roberts, est entièrement convaincue du désir des athlètes du circuit Silver de terminer la saison 2019-2020.

Selon elle, le temps est venu de trouver une solution au moment où la NBA a commencé à discuter pour compléter la campagne et/ou disputer les séries éliminatoires sur les terrains de Walt Disney à Orlando. Tous ont hâte de reprendre les activités qui sont interrompues depuis le 11 mars en raison de la COVID-19.

«C’est le moment, ça fait deux mois et demi qu’on se dit: «Et si?». Mes joueurs ont besoin d’un niveau de certitude et je pense que c’est le cas pour tout le monde, a déclaré Roberts au réseau ESPN. Allons-y, car nos gars doivent savoir. L’assurance de recommencer sera bonne, mais ils souhaitent vraiment jouer.»

De gros noms s’impatientent

D’après la chaîne américaine, un retour à l’action à la fin juillet serait dans les carnets de la ligue. Il est impossible de savoir si la NBA finirait d’abord le calendrier régulier ou passerait plutôt directement aux séries.

Roberts a pour sa part prévu parler en conférence virtuelle avec des joueurs de chaque formation dans les jours à venir. Mais déjà, au début mai, quelques-uns ont exprimé leur fort désir de mettre les pieds de nouveau sur le court, dont LeBron James, Stephen Curry et Giannis Antetokounmpo.

Aussi, la tâche de convaincre les joueurs pourrait être plus facile que dans d’autres sports professionnels. Roberts précise que le syndicat n’a pas à tenir nécessairement un vote relatif aux plans de reprise de la ligue.

«Si on pensait nécessaire de voter, on le ferait. Quand on s’entend sur une convention collective, il faut voter. Mais ici, notre méthode idéale est de discuter avec les joueurs ou leur permettre de nous exprimer leur opinion. En leur parlant, on aura une bonne idée s’il y a approbation générale pour aller de l’avant ou non», a-t-elle souligné.

Au cours du week-end, possiblement d’ici dimanche, la NBA devrait diffuser les grandes lignes de son plan de reprise, selon ESPN.