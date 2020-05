L'héritage historique de Maurice Richard

Il y a 20 ans, soit le 27 mai 2000, le légendaire Maurice Richard décédait. L’histoire se souvient évidemment de ses huit conquêtes de la coupe Stanley avec le Canadien de Montréal, de l’émeute du 17 mars 1955 et de l’ovation reçue en 1996, lors de la fermeture du vieux Forum.

Deux décennies après sa mort, celui qu’on surnomme le «Rocket» demeure toutefois bien présent dans la mémoire collective, même chez les plus jeunes, grâce à différents honneurs qui lui ont été rendus au fil des ans. C’est ainsi que les plus grands héros ne meurent jamais.

- Au Temple de la renommée (juin 1961)

Membre du Temple de la renommée du hockey depuis juin 1961, Maurice Richard est bien en vue durant une visite du musée situé à Toronto.

- L’aréna Maurice-Richard (décembre 1961)

À Montréal, pas très loin du Stade olympique, un aréna porte le nom du célèbre hockeyeur. Une résolution en ce sens avait été adoptée le 23 août 1961 et son ouverture a eu lieu en décembre de la même année. Domicile de l’équipe nationale de patinage de vitesse courte piste, l’aréna Maurice-Richard présente une statue à l’extérieur de l’amphithéâtre.

- Le trophée Maurice-Richard (1999)

Depuis 1999, la Ligue nationale de hockey attribue le trophée Maurice-Richard au joueur inscrivant le plus grand nombre de buts en une saison. En 2019, l’attaquant des Capitals de Washington Alexander Ovechkin raflait l’honneur pour la huitième fois de sa carrière. Ovechkin et David Pastrnak, des Bruins de Boston, se partageront vraisemblablement le trophée en 2020.

- Maurice Richard, le film (2005)

Le film québécois «Maurice Richard», sorti en 2005, a contribué à faire mieux connaître le «Rocket» auprès d’une autre génération. L’oeuvre réalisée par Charles Binamé a aussi profité des talents de Ken Scott pour le scénario. Roy Dupuis, dans le rôle principal, et Julie Le Breton, qui incarne l'épouse du hockeyeur, font partie de la distribution.

- Place du Centenaire (2008)

En plus du retrait de son chandail numéro 9, le Canadien de Montréal a rendu hommage à Maurice Richard avec un bronze à son effigie dans le cadre des festivités du centenaire de l’équipe. En décembre 2008, quatre statues étaient dévoilées: celle de Maurice Richard, mais aussi celles de Howie Morenz, Jean Béliveau et Guy Lafleur. Malgré une relocalisation, on les retrouve toujours aux abords du Centre Bell.

- Le Rocket de Laval (2017)

Après le bref passage du Rocket de Montréal dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c’est à Laval qu’on retrouve depuis 2017 un club portant le même surnom que Maurice Richard. Il s’agit du club-école du Canadien qui évolue dans la Ligue américaine. Ce nom a été décerné en août 2016, à la suite d’un concours mené auprès des partisans.

- «Raconte-moi Maurice Richard» (2019)

Plusieurs oeuvres littéraires rendent hommage à Maurice Richard. Or, en 2019, un titre de la collection Raconte-moi est consacré à l’ancien capitaine du Canadien. Écrit par l’auteur Jean-Patrice Martel, ce livre jeunesse permet à nouveau de perpétuer la mémoire du «Rocket».