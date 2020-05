COVID-19: Laraque s'oppose aux vaccins

Maintenant guéri du coronavirus, l’ancien hockeyeur Georges Laraque s’oppose personnellement à la vaccination, affirmant qu’un corps humain en bonne santé peut combattre n’importe quelle maladie.

«La raison pour laquelle je suis anti-vaccin, c’est que depuis le début des temps, le corps humain est une machine qui a été capable de combattre beaucoup de virus, a-t-il déclaré, mardi, en entrevue avec Richard Martineau à QUB radio.

«La seule chose qu’on peut contrôler, c’est un corps sain. Quand t’es en forme et que tu manges bien, ton système immunitaire est plus fort et peut combattre n’importe quoi.»

Celui qui aurait contracté le virus en faisant des livraisons d’épicerie juge qu’une bonne santé physique et une bonne alimentation ont de quoi former un système immunitaire adéquat, permettant ainsi d’éviter les vaccins.

«Si je suis pour attraper quelque chose, mon corps va l’attraper de façon naturelle, même si c’est plus virulent que le vaccin, a poursuivi l’ancien joueur de hockey. Je préfère ça que m’injecter un poison que le gouvernement va créer pour, après ça, être immunisé.»

S’il est contre la vaccination, il appuie toutefois les essais cliniques d’immunisation passive par transfusion de plasma convalescent menés par plusieurs hôpitaux accompagnés d’Héma-Québec.

«Je ne juge personne qui prend un vaccin, comme je ne juge personne qui mange de la viande, c’est un choix personnel», a-t-il conclu.